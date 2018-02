In questa settimana l’Acquario è molto abitato con Mercurio, Sole e Venere, queste configurazioni soprattutto lunedì 5 favoriscono le quotazioni con l’aiuto della Luna armoniosa in Bilancia. Cautela nei giorni successivi, Assicurazioni e petrolio possono trarne benefici, mentre le Banche rimangono molto sofferenti. Nel fine settimana Venere trasloca nel segno dei Pesci, dando inizio ad una fase romantica per i nativi nei segni d’acqua: Cancro di giugno, Scorpione di ottobre e Pesci di febbraio. Favorisce inoltre nevicate soprattutto nella zona Adriatica, gli amanti delle “settimane bianche” possono organizzarsi con buone opportunità.