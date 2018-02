Il Comune di Ravello in collaborazione con “Campania per Bimbi” organizza per il giorno lunedì 12 febbraio, dalle 10.30 alle 13, una speciale Festa di Carnevale per tutti i bimbi della Città della Musica. L’evento sarà animato da Ludobus Artingioco, Mamma Francy e la Pantera Rosa, in una festa ricca di divertimento in cui i piccini potranno sfilare il costume per Piazza Duomo, trascorrendo una mattinata in compagnia ed allegria, preparando lavoretti carnevaleschi con carta, cartone e colla.