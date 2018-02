Maiori: gazebo dell’Enpa al Gran Carnevale con lotteria di beneficenza

La sezione dell’Enpa Costa d’Amalfi sarà presente nelle cinque date principali del Gran Carnevale di Maiori (10, 11, 13, 17 e 18 Febbraio) con un gazebo sul lungomare. I volontari del noto Ente di Protezione Animali saranno sul campo per fare una campagna di informazione e sensibilizzazione: per coloro che sono sensibili alla salute e al benessere degli animali e desiderano dedicarsi attivamente a questa causa, hanno la possibilità di potersi registrare e diventare dei volontari Enpa.

L’Associazione porterà anche dei cani desiderosi di avere una nuova casa e buon padrone disponibile ad accoglierli, ma chi ha già degli amici a quattro zampe può partecipare alla lotteria di beneficenza dell’Enpa Costa d’Amalfi, che mette in palio fantastici premi, come cucce Made in Italy, cibo per cani, altri accessori e gadget. La lotteria servirà per una giusta causa, visto che l’ASL di Maiori ha bloccato le sterilizzazioni e grazie a questa raccolta fondi si potrà combattere il randagismo di cani e gatti. L’Enpa, presente in sedici comuni della Costa d’Amalfi, da Positano a Vietri, fino a Sant’Egidio del Monte Albino, invita gli interessati a chiedere informazioni sulla pagina Facebook, o segnalare eventuali casi o problemi riguardanti gli amici animali.