Crocchette speciali per cani: ad ogni pet la sua dieta!

Le crocchette per cani sono alimenti che conosciamo tutti piuttosto bene, ma quando arriva il momento di scegliere quali somministrare al nostro amico a 4 zampe ci troviamo spesso in difficoltà. Ormai sul mercato infatti possiamo trovare moltissimi tipi diversi di crocchette, che si distinguono non solo per via del marchio e della qualità ma anche per altri fattori. Ci sono quelle pensate appositamente per i cuccioli, quelle più indicate per gli anziani, quelle per gli esemplari intolleranti e anche quelle specificatamente pensate per i cani sterilizzati. Se andiamo a guardare la gamma di prodotti di una delle marche più note come Monge crocchette e mangimi ne troviamo davvero di moltissimi tipi. Questo in realtà è un bene, perché significa che c’è molta più attenzione ai bisogni specifici dei nostri amici a 4 zampe e che possiamo trovare un alimento completo in grado di fare proprio al caso loro.

Vediamo più da vicino quali differenze ci sono tra una crocchetta e l’altra, rimanendo sempre nella gamma di quelle premium che ci garantiscono la massima qualità.

Crocchette per cuccioli

Le crocchette per cuccioli sono pensate proprio per garantire il giusto apporto nutrizionale ai cani nei loro primi mesi di vita. I cuccioli, così come i bambini, hanno bisogno di un’alimentazione particolare, che sia ricca di proteine prima di tutto perché questa garantiscono un rafforzamento del sistema immunitario. La dieta nei primi mesi però deve contemplare anche frutta e verdura, probiotici che facilitano i processi digestivi e possibilmente anche acidi grassi che favoriscono la salute del pelo e della pelle.

Crocchette per cani anziani

Anche i cani anziani hanno bisogno spesso di una dieta specifica, perché proprio come noi vanno incontro al naturale processo di invecchiamento che interessa soprattutto le ossa ed i muscoli. Le crocchette in questo caso devono essere in grado di garantire il giusto apporto di calcio e di fosforo ma anche altri ingredienti come la L-Carnitina che rafforza il sistema circolatorio.

Crocchette per cani sterilizzati

I cani che sono stati castrati o sterilizzati devono regolare l’alimentazione perché non possono più mangiare quello che mangiavano prima. Gli esemplari che infatti vengono sterilizzati sono a rischio di obesità e per questo motivo è fondamentale che sin dal primo giorno dopo l’intervento si abituino ad una dieta differente. Per questo esistono crocchette appositamente pensate per fornire loro il giusto apporto di nutrienti senza però farli ingrassare.

Crocchette per cani intolleranti

Al giorno d’oggi sono sempre di più i cani che manifestano una qualche intolleranza alimentare e anche in questo caso potrebbe risultare complicato gestire la loro dieta. Esistono però delle crocchette specifiche anche per queste problematiche, studiate appositamente per favorire una miglior digeribilità. A creare problemi al nostro amico a 4 zampe spesso è anche il grano: un ingrediente che troviamo nelle crocchette del supermercato in grandi quantità ma che ai cani non serve e anzi potrebbe rivelarsi dannoso per loro. Non a caso esiste una gamma premium dedicata appositamente ai mangimi grain free, anch’essa adatta agli esemplari più sensibili o intolleranti.