🔊 Ascolta questo articolo

Sanremo visto da casa, Baudo , Baglioni e Sting in Italiano. Il plagio dei Meta e la voglia di gossip . Visto dal piccolo schermo è l’ Italia del Festival di Sanremo, anche per radio tutti ne parlano, anche se c’è un programma dicono se quelcuno non sta vedendo Sanremo ci mandi un whatsup… Insomma tutti concentrati sul Festival È sembrato il Festival di Fiorello al primo round, diventa quello di Baglioni, il giorno dopo, quando i numeri lo premiano, battuto il Carlo Conti dell’edizione dell’anno scorso. Anche se la gara è agitata dal caso Moro-Meta, presto trasformatosi in pasticcio, quando i due sono stati prima sospesi e poi rinviati a giovedì per la canzone presuntamente uguale a una presentata a Sanremo Giovani due anni fa. Ma , via, si parte. Stasera non c’è nessun invasore e non c’è nemmeno Fiorello a far partire in quarta la lancetta degli ascolti. E allora Baglioni e Hunziker tentano un duetto (non riuscitissimo) su adagi disneyani dove è lei a far la cantante e lui l’accompagnatore: il tempo necessario per lanciare le nuove proposte. Pippo Baudo che parla del Festival dopo mezzo secolo, un pezzo di storia. La cosa più bella? Sentire Sting cantare in italiano, peccato non averlo ascoltato di più e non averlo fatto intervistare, si può dare di più…