Meta. Chi l’ha visto parla di Luigi Celentano. Spunta l’ipotesi di combattimenti clandestini e scommesse

🔊 Ascolta questo articolo

Questa sera “Chi l’ha visto” torna a parlare della scomparsa di Luigi Celentano, ancora avvolta dal mistero. Intervistato nuovamente il padre naturale del ragazzo introduce una nuova pista: Luigi si stava allenando per un incontro di boxe e forse si può parlare di incontri clandestini e scommesse legate a questi eventi; il ragazzo avrebbe ricevuto offerte di 500 o 1.000 euro per combattere. Il padre dichiara di non sapere altro e di chiedere alla madre di Luigi la quale dichiara che il ragazzo a casa della nonna si allenava con i pesi ma da qui a parlare di incontri di boxe ne passa. Ha aggiunto che Luigi si allenava perché voleva scolpire il suo fisico. Spunta poi una nuova pista. Alcune persone hanno riferito che l’estate prima della scomparsa Luigi era stato visto spesso in spiaggia a Meta in compagnia di un uomo dai capelli rossi più grande di lui. Ma anche di questo particolare la madre rivela di non essere a conoscenza. Allora ci si chiede se quell’uomo dai capelli rossi potesse essere in qualche modo legato alle scommesse clandestine ed agli incontri di boxe. La madre di Luigi, ritornando alla notte in cui il figlio è scomparso, ricorda che l’ultima sera prima di andare via di casa il figlio le aveva confidato di essere minacciato, di temere per la sua vita: “Devo andarmene perché dopodomani mi ammazzano”. La madre ha cercato di tranquillizzarlo perché il ragazzo tremava, gli ha detto di stare tranquillo e Luigi le avrebbe risposto: “Va bene, ma tu ricordati una cosa: mi mancherai”. Quella stessa notte Luigi scompariva per sempre. L’attenzione poi è tornata sulla famosa sequenza di 18 numeri che Luigi ha postato su Facebook qualche tempo prima di sparire e che in tanti hanno cercato inutilmente di decifrare. Sotto il post un amico di Luigi scrive “Clini pure le carte?” e Luigi ha risposto: “E’ la mia”. Ma l’ipotesi che si potesse trattare dei numeri di una carta di credito o prepagata sono stati rimossi dal fatto che le sequenze della carte sono composte da soli 16 numeri. Ma Luigi sotto il post aggiunge: “Sono numeri che hanno un significato”. Un gruppo attivo nella ricerca del ragazzo ha trovato una strana coincidenza. Un DJ che produce musica sperimentale ha pubblicato 9 mesi dopo la scomparsa di Luigi un album ed il quarto brano dell’album ha come titolo proprio la sequenza di numeri scritta da Luigi. Interpellato il DJ ha risposto che si tratta di una pura coincidenza, di numeri digitati a caso sulla tastiera e per rispetto di Luigi e della sua famiglia ha rimosso il brano. La scomparsa di Luigi Celentano è, quindi, ancora avvolta dal mistero e le piste sono tante, troppe, ma nessuna sembra condurre alla verità.