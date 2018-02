Salerno. Omicidio di Ilaria Dilillo. Un testimone svela: «Diele si chinò sulla donna per proteggerla dalle altre auto»

🔊 Ascolta questo articolo

C’è un dettaglio nella vicenda Diele che esce fuori dalle carte soltanto ora che l’attore ha chiesto il rito abbreviato per l’omicidio della giovane donna salernitana Ilaria Dilillo. Rito che verrà discusso il prossimo 20 febbraio. Un dettaglio che «umanizza» il 31enne di nascita toscana sul cui capo pende una pesante accusa: omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze psicotrope. Anche il gip che lo ha spedito ai domiciliari con il braccialetto elettronico aveva avuto per lui parole ben poco felici, definendolo una «persona di non trascurabile pericolosità sociale. Insofferente alle regole e la cui consuetudine all’utilizzo degli stupefacenti era già emersa in diverse precedenti occasioni». Un dettaglio che emerge dalla ricostruzione di quella notte fatta non soltanto dall’indagato, Domenico Diele, ma anche da chi ha prestato i primi soccorsi. Come l’autista di un camion che ha arrestato la sua corsa non appena si è reso conto dell’incidente. Il giovane, dopo aver sbalzato in aria lo scooter a bordo del quale viaggiava la donna, sarebbe sceso dall’auto, avrebbe percorso il lungo tratto autostradale che separava la sua Audi dal corpo senza vita di Ilaria correndo nel centro della strada e si sarebbe lanciato addosso alla donna per «proteggere» quel corpo dall’arrivo di eventuali auto. In lacrime, disperato, chiedendo scusa e interrogandosi su ciò che era accaduto. Sarebbe stato proprio l’autista del camion a tirarlo via e a strapparlo da quell’abbraccio, portandolo sul ciglio della strada per evitare che potesse accadere qualcosa anche a lui. «È morta, non vedi che è morta? Cosa fai…» gli avrebbe detto l’uomo scatenando in lui una reazione di ulteriore disperazione. Quella sera Ilaria era stata in un bar all’uscita dello svincolo di Battipaglia con le sue amiche. Aveva diviso un tramezzino con una di loro e avrebbe bevuto un caffè. Quindi si sarebbe intrattenuta con loro per fare quattro chiacchiere. Come spesso accadeva. Una serata come tante, per lei. Fino a quando sulla sua strada non ha incrociato l’auto dell’attore che, a forte velocità, rientrava da Matera a Roma per poi ripartire per la Puglia, dove stava girando un nuovo film. Domenico Diele fu arrestato lo scorso 24 giugno aver investito ed ucciso – sulla corsia nord dell’autostrada del Mediterraneo (nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano) – Ilaria Dilillo che viaggiava in sella ad uno scooter. L’attore, che stava girando il film di Marco Ponti «Una vita spericolata», la notte dell’incidente stava tornando da una festa di matrimonio nel materano quando con la sua auto (una A3) tamponò lo scooter sulla cui sella c’era la 48enne salernitana che rientrava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. L’impatto fu fatale per la donna che probabilmente morì sul colpo mentre Diele risultò positivo sia ai cannabinoidi che agli oppiacei (i primi esami gli furono fatti nell’immediatezza dei fatti). Inoltre l’attore 31enne non poteva guidare in quanto un anno prima gli era stata sospesa la patente di guida, anche allora per uso di stupefacenti: da qui l’arresto, da parte degli agenti della polizia stradale di Eboli intervenuti sul posto, per omicidio stradale aggravato. Dopo l’interrogatorio di garanzia, il gip decise di concedergli i domiciliari con braccialetto elettronico ma l’attore rimase in carcere qualche altra settimana in attesa che fosse trovato il dispositivo di sorveglianza. Prima di Natale, poi, con la scadenza dei termini di custodia cautelare Diele è tornato in libertà. (Petronilla Carillo – Il Mattino)