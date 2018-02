Pianura. Ruba un bracciale dal negozio di un amico gioielliere che lo denuncia: in casa la polizia scopre un arsenale

🔊 Ascolta questo articolo

I poliziotti sono piombati in casa per cercare dei gioielli rubati, ma tra quelle mura hanno scoperto un arsenale. Giancarlo Borrelli, 65 anni, nella sua abitazione tra Pianura e Marano, aveva pistole, fucili, un migliaio di proiettili e persino due spade giapponesi. E forse non le custodiva per conto della camorra: le armi che aveva in casa erano le sue, le aveva probabilmente accumulate rifornendosi al mercato nero. I poliziotti delle sezioni Volanti e Nibbio dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli sono intervenuti in una gioielleria del centro storico di Pianura, dove un orefice si era appena accorto che un bracciale da 3.000 euro era sparito dalle vetrine. Non era il primo furto che subiva. E tutte le volte era presente in negozio Borrelli, un suo amico che spesso gli faceva visita. Aveva pensato a una coincidenza, fin quando non aveva visto l’uomo che armeggiava vicino ai gioielli e così aveva chiamato la polizia. Gli agenti lo hanno perquisito e, oltre al bracciale, è saltato fuori anche un coltello a scatto. I controlli sono stati così estesi all’abitazione per cercare anche gli altri oggetti che erano spariti dalla gioielleria. Quando sono arrivati nell’abitazione dell’uomo gli agenti hanno trovato, tra i mobili, una quantità impressionante di armi. Uno dopo l’altro hanno recuperato due fucili, un revolver, quattro pistole semiautomatiche, una replica di una Beretta, una pistola lanciarazzi e anche una micidiale penna pistola calibro 22; vicino c’erano anche quattro caricatori, due paia di manette, due silenziatori per pistola e un migliaio di proiettili di vario calibro. La collezione non si limitava però solo alle armi da fuoco: c’erano anche due katane di un metro di lunghezza, dieci coltelli a serramanico e due pugnali. Solo una semiautomatica è risultata rubata, sulle altre sono in corso accertamenti; tutte erano comunque detenute illegalmente. Durante la perquisizione sono state trovate anche delle ricevute, emesse dal Banco di Napoli, per gioielli depositati; i documenti sono stati sequestrati e sono in corso verifiche sulla provenienza dei preziosi. Borrelli è stato arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo ed è stato denunciato per furto aggravato, ricettazione e violazione della legge sul possesso di coltelli. Le successive indagini mireranno ad appurare come, e per quale motivo, l’uomo fosse arrivato ad avere in casa una Santabarbara di queste dimensioni. Non è escluso che le custodisse per conto di qualcuno, forse scelto come custode per uno dei clan di camorra attivi tra Pianura e Marano, anche se questa possibilità al momento non trova riscontro. A rendere scettici gli investigatori alcuni particolari che sono stati evidenziati durante i controlli.Innanzitutto il profilo di Borrelli: l’uomo ha infatti un precedente per tentato omicidio e quindi difficilmente sarebbe stato preso in considerazione come insospettabile a cui affidare tante pistole e fucili. Poi la disposizione delle armi: molte di quelle ritrovate erano nell’armadio della camera da letto, mentre solitamente i custodi le conservano in «pacchetti» pronti perla consegna. (Nico Falco – Il Mattino)