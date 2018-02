CAMPANIA, ANAS: PROVVISORIAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO D’INNESTO SULLA SS163 “AMALFITANA” A META

Tweet on Twitter

Sulla zona, in particolare durante la notte, si sono abbattute forti precipitazioni

Napoli, 7 febbraio 2018

Anas comunica che, per il cedimento di un muro di sostegno attiguo ad un tratto di strada statale, si rende necessaria la chiusura al traffico del tratto d’innesto sulla SS163 “Amalfitana” – in corrispondenza del km 1 – nel territorio comunale di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli.

La zona, in particolare durante la notte, è stata interessata da forti precipitazioni.

Il traffico è deviato in loco sulla viabilità locale, per la reimmissione sulla statale 163.

La riapertura del tratto stradale ed il conseguente ripristino della regolare circolazione verranno effettuati a seguito delle opportune verifiche e della conclusione delle attività di messa in sicurezza.

