Maltempo colpisce Amalfi con smottamenti e grandine a Maiori cade un albero – VIDEO

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Maltempo colpisce Amalfi con smottamenti e grandine a Maiori cade un albero – Una giornata di perturbazione con l’allarme meteo della Regione Campania, grandine arrivata anche sulle spiegge . La pioggia forte sulla Costiera Amalfitana ha provocato qualche smottamento sulla strada statale 163. Ieri in serata nei pressi del rione Sant’Antonio , dove è intervenuta l’Anas e i volontari della protezione civile Millenium che hanno provveduto a pulire e ripristinare la viabilità sulla strada che da Positano va a Salerno . In mattinata è anche caduto un albero a Maiori verso le 8, nella zona costa d’ Angolo, alla fine del lungomare, a causa di un violento acquazzone . Pioggia ovunque e nebbia a Ravello, attenzione per la circolazione.

VIDEO