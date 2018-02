“Le scuole di Sorrento A Tavola con gusto” incontro pubblico sull’educazione alimentare Giovedì 8 febbraio 2018, ore 10

🔊 Ascolta questo articolo

“Le scuole di Sorrento. A Tavola con gusto” è il titolo della tavola rotonda in programma per domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 10, presso l’aula magna dell’istituto comprensivo Torquato Tasso di Sorrento.

L’incontro, aperto al pubblico, ha l’obiettivo di illustrare i contenuti del “Patto per il gusto” stretto tra il Comune di Sorrento, la cooperativa Prisma, affidataria del servizio mensa scolastico, i ristoratori stellati e la comunità educativa.

Dopo i saluti di Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, Maria Teresa De Angelis, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Marianna Cappiello e Daniela Denaro, rispettivamente dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi Torquato Tasso e Sorrento, Michele De Angelis, presidente della cooperativa Prisma, Antonino Giammarino, dirigente del primo dipartimento del Comune di Sorrento ed Elena Fiorentino, dell’ufficio comunale Pubblica Istruzione, ad avvicendarsi al tavolo dei relatori saranno: Chiara Guadagnuolo, coordinatrice dei servizi di refezione della cooperativa Prisma, lo chef Giuseppe Aversa del ristorante stellato Il Buco, Mariella Caputo, del ristorante stellato La taverna del Capitano, lo chef Ernesto Iaccarino, del ristorante stellato Don Alfonso 1980, la chef Teresa Fiorentino, della mensa dell’istituto comprensivo Tasso, Clotilde La Stella, dirigente del Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione del Sian – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Gianfranco Mazzarella, dirigente medico di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, Patrizia Zuliani, biologa e nutrizionista e la pediatra Stefania Manetti.

Gli interventi saranno moderati dal giornalista Luigi D’Alise.

“Con questo progetto – sottolinea il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – abbiamo inteso trasformare la ristorazione scolastica da un semplice soddisfacimento dei fabbisogno nutrizionale, in un momento di educazione e di promozione della salute, che deve coinvolgere sia i docenti che le famiglie degli studenti. Un ringraziamento particolare agli chef stellati del territorio che hanno aderito con entusiasmo ad questa importante iniziativa”.

“L’obiettivo del nostro Patto per il gusto – interviene il presidente della cooperativa Prisma, Michele De Angelis – è quello di trasformare la pausa pranzo in una opportunità di formazione sensibile ai concetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il pranzo diventa così un’esperienza didattica, dove i ragazzi possono conoscere e assaggiare piatti sempre diversi e rappresentativi del proprio territorio. Il tutto tenendo sempre conto della variazione stagionale di ortaggi e frutta, così come indicato nelle linee guida per una sana alimentazione dell’Inran, l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione”.