Safer Internet Day Istituto Comprensivo Torquato Tasso

🔊 Ascolta questo articolo

In concomitanza con la giornata mondiale della sicurezza su internet anche l’Istituto Comprensivo Torquato Tasso di Sorrento ha organizzato un incontro con studenti e genitori, con la collaborazione dell’Avv. Giuliano De Luca, esperto in diritto delle nuove tecnologie.

L’evento si è svolto in con una modalità interattiva, consentendo ad alunni e genitori di rispondere in tempo reale, tramite i propri smartphones, ad alcune domande poste dal relatore, e che sono state poi oggetto di discussione.

«D’accordo con la Dirigente Cappiello e con la vicepreside De Martino, abbiamo deciso di coinvolgere attivamente studenti e genitori con una nuova metodologia – afferma l’avv. De Luca – discutendo di internet e delle sue insidie proprio con l’utilizzo degli smartphones. Ed è stato estremamente interessante vedere come la platea si è sentita immediatamente protagonista. Ci siamo confrontati su social networks, diritto d’autore online, contratti informatici e cyberbullismo, sfatando diversi falsi miti». Nel corso dell’evento sono stati evidenziati i rischi che devono essere presi in considerazione quando si utilizza internet, e che troppo spesso sono ignorati dagli utenti. Inoltre sono state evidenziate le ricadute dal punto di vista giuridico che alcuni comportamenti possono scaturire nell’utilizzo di internet, sia per quanto riguarda la commissione di reati che di attività illecite, che inevitabilmente coinvolgono i genitori, che sono sempre tenuti a sorvegliare sull’attività svolta dai propri figli. Maggiore consapevolezza e buonsenso sono gli elementi fondamentali per un “safer internet”.