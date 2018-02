COUNTDOWN PER IL NUOVO POSITANONEWS, AL VIA CON UNA RIVOLUZIONE

🔊 Ascolta questo articolo

E’ cominciato il nostro countdown , siamo pronti per un Positanonews nuovo. Sarà una rivoluzione per molti, perchè il primo giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina , fra i più visti in Campania , si allineerà con i migliori giornali in Italia. Ci sarà pagine dedicate ai vari comuni, un giornale nel giornale per gli eventi, l’enogastronomia e lo sport, potenzialità con foto e video ed i social network. Sarà una rivoluzione per tutti , la stessa collocazione degli spazi cambierà , ci saranno più servizi, avremo bisogno di più collaboratori e formeremo nuove figuri di giornalisti ed operatori del web e sui social network. Aspettatevi grandi cose e seguiteci sempre Positanonews siete voi. Noi vi avvisiamo così , il nostro luogo d’incontro è positanonews .. Vuoi collaborare per questa nuova avventura ? manda una mail a info@positanonews.it