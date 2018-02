Torre del Greco. I residenti: fra il Bottazzi e la Circum servono più controlli. Liti e scooter a velocità folle

🔊 Ascolta questo articolo

Adolescenti che litigano con i coetanei all’uscita da scuola; teenager che sfrecciano a bordo di scooter dal pomeriggio e fino a tarda sera; il caos dei passeggeri in entrata e uscita dalla stazione centrale della Circumvesuviana e un gruppo di tossicodipendenti che di notte occupa la piazza. Non si dorme più nel quartiere Vesuviana: il popoloso rione che si snoda alle spalle del centro storico è sopraffatto dal rumore della chiassosa movida corallina. I giovani e i giovanissimi che tra piazzale della Repubblica e piazzale Martiri d’Africa trovano spazi per radunarsi, disturbano il sonno dei residenti e intralciano anche gli affari dei negozianti. Da qui la «richiesta di maggiore pattugliamento per messa in sicurezza della Vesuviana» inoltrata ai carabinieri dal presidente del comitato di quartiere di zona, Giuseppe Demino. «Ho raccolto le lamentele da parte degli abitanti e dei commercianti del rione – ha scritto Demino in una lettera inviata ai militari della Stazione Centro – Vi segnaliamo da diversi giorni casi al limite che vedono protagonisti al negativo bulli e tossicodipendenti che prendono di mira i negozianti e i cittadini di passaggio in Vesuviana». L’esposto ha un solo obiettivo: «Vi chiediamo un maggiore pattugliamento del rione Vesuviana per prevenire e reprimere episodi di violenza». E dire che il quartiere è stato recentemente interessato da importanti lavori di riqualificazione: i giardinetti esterni alla stazione centrale della Circumvesuviana – ostaggio per anni di incuria e raid vandalici – sono stati trasformati in un parco giochi open air con giostre per i bambini e panchine per gli anziani. «Ma non basta – conclude Giuseppe Demino – Servono controlli e vigilanza, in particolare nei weekend per assicurare una convivenza pacifica tra residenti, commercianti e giovani». L’allarme dei residenti era già stato individuato dalle forze dell’ordine, in quasi tutti i fine settimana sono frequenti i posti di blocco dei carabinieri, proprio fra il parcheggio Bottazzi e l’area pedonale di Martiri d’Africa. Una zona che diversi anni fa è stata chiusa al transito automobilistico, diventando spesso anche un parcheggio per scooter. (Il Mattino)