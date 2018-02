Torre del Greco. Il 27 dicembre 2016 spararono a Antonio Malinconico per lo scooter. Il padre: «Non si è più ripreso»

🔊 Ascolta questo articolo

Da quella terribile sera Antonio Malinconico non si è mai ripreso. E ora che anche il sesto componente della banda che il 27 dicembre di due anni fa lo ridusse in fin di vita per rubargli lo scooter è stato arrestato, non riesce a nascondere la propria soddisfazione. L’ha fatto postando sul suo profilo Facebook le notizie sulla cattura di Luigi D’Acunzo, ventenne di Torre Annunziata, accusato come gli altri di tentato omicidio, tentata rapina e porto illegale di armi da sparo. D’Acunzo, secondo le risultanze investigative dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, avrebbe fatto parte del gruppo armato che prima inseguì, poi ferì a una caviglia e infine sparò due proiettili al torace del ragazzo, oggi ventunenne. Gli altri sono finiti in carcere nei mesi scorsi. D’Acunzo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip oplontino su richiesta della Procura. A parlare è il padre del ragazzo, Michele Malinconico, che apprende al telefono del nuovo arresto: «Mio figlio – racconta – non si è mai veramente ripreso da quella sera. Porta nel fisico e soprattutto nella mente i segni di una storia senza senso». Il ragazzo ha subito l’asportazione della milza, oltre ad essere stato costretto a una serie di interventi per la ricostruzione di parti vitali, come l’intestino: «Oggi fatica a mangiare – evidenzia l’uomo – prima di ogni pasto deve prendere una pillola. Rispetto ad allora è molto più magro. Per fortuna è con noi e come genitori non gli faremo mai mancare il nostro sostegno». Encomiabile il lavoro dei militari dell’Arma, che in questi mesi hanno minuziosamente ricostruito (con l’ausilio delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza privati) tutti gli spostamenti effettuati dai giovanissimi componenti della banda che partecipò al raid di fuoco. Una ricostruzione che lo scorso mese di maggio ha permesso alle forze dell’ordine di individuare altri cinque soggetti che parteciparono al tentativo di rapina. Tra questi c’erano tre minorenni. «I carabinieri – sottolinea Michele Malinconico – sono stati eccezionali, non smetterò mai di ringraziarli. Quello che proprio non riesco a mandare giù è il fatto che ragazzi possano arrivare a tanto per cercare di rubare uno scooter a un loro coetaneo. Ne parlai anche col pubblico ministero: convenimmo sulla inaudita violenza». Del resto le indagini furono avviate subito dopo quel tentativo di rapina tramutatosi in sparatoria, quando la giovane vittima – «agganciata» in una strada periferica dalla banda – non aveva ceduto alle minacce, decidendo di fuggire. Contro il ragazzo furono esplosi prima due colpi di arma da fuoco che lo raggiunsero a una caviglia e poi, quando Antonio Malinconico continuò la fuga anche se ferito, una volta raggiunto nella zona di via Cesare Battisti all’altezza di una pizzeria, da altri due colpi esplosi da distanza ravvicinata. Il ventenne fu ferito gravemente all’emitorace superiore destro e all’emitorace sinistro, ma il clamore del raid convinse i componenti della banda a lasciare velocemente l’area, senza curarsi più dello scooter. Grazie anche alle indicazioni fornite dalla vittima, i militari dell’Arma a maggio riuscirono a individuare i primi cinque componenti della banda armata, scoprendo come tre di loro fossero minorenni (due addirittura sedicenni). Proprio i minori sono risultati imparentati con esponenti di spicco del clan camorristico Gallo-Limelli-Vangone, molto attivo negli affari illeciti dell’area vesuviana. Questi ultimi sono già stati condannati in primo grado, mentre per i maggiorenni è ancora in corso il processo con rito abbreviato. Nel corso delle attività investigative che portarono a maggio all’arresto dei primi componenti della banda che avrebbe partecipato alla tentata rapina finita nel sangue, i carabinieri accertarono anche che i minorenni avevano la disponibilità di armi e munizioni, tra cui un fucile kalashnikov sequestrato il primo dicembre del 2016 a Boscotrecase, nella roccaforte dei Gallo-Limelli-Vangone. Proprio quel sequestro portò poche settimane dopo, il 23 gennaio, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte dei militari dell’Arma del nucleo investigativo diTorre Annunziata a carico di Andrea Vangone, ritenuto il reggente del clan. Con lui in quella circostanza finirono in manette anche Bernardo Fattorusso e Fabio Carpentieri, ritenuti contigui allo stesso sodalizio camorristico di Vangone. Antonio, nel frattempo, è arrivato anche al conseguimento della maturità all’istituto Nautico: «Appena dimesso dall’ospedale, un mese e mezzo dopo il fatto – conclude il padre – anche se con tanti sacrifici riprese a frequentare la scuola. Lo scooter? Sì, qualche volta l’ha ripreso. Speriamo che un giorno riesca a cancellare questa terribile esperienza e a riappropriarsi di una vita che in parte gli è stata comunque sottratta la sera del 27 dicembre 2016». (Teresa Iacomino – Il Mattino)