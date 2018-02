Amalfi sciopero studenti, la preside Hutter :”Spazi per la scuola è un’urgenza, ma non autorizziamo manifestazione”

🔊 Ascolta questo articolo

Amalfi la dirigente scolastica del Liceo Marini la professoressa Solange Sabine Sonia Hutter, ha inviato una nota :COMUNICATO D.S. _ Pubblica manifestazione studenti 7-02-2018

Nella nota la dirigente esprime un «profondo rammarico» in particolare per il mancato accordo tra la Provincia e la Curia di Amalfi «finalizzato al trasferimento in 18 aule presso l’edificio dell’ex Seminario di Amalfi, con evidenti ricadute positive sull’offerta formativa».

Evidenzia la necessità di spazi come scrive nella nota. «Si tratta di un’urgenza, quella reperire ulteriori spazi in aggiunta a quelli esistenti, come più volte fatto presente presso le sedi e gli organi competenti con atti ufficiali assunti a protocollo della Scuola . Spazi da ricercarsi in via prioritaria nel Comune di Amalfi, dove sono allocati la sede centrale e gli uffici, al fine di risolvere concretamente e in tempi brevi l’annosa questione della carenza di spazi per le sedi del Liceo Classico, del Liceo Linguistico e dell’Istituto ad indirizzo tecnico – Turistico di Amalfi».

Per la preside la ricerca di tali ulteriori spazi è «imprescindibile per il futuro della scuola». «Non solo per progettare l’offerta formativa rivolta ai propri alunni in modo efficace, efficiente e competitivo sul piano didattico-organizzativo – scrive la Hutter – ma anche per garantire la specificità ed unicità sul territorio della Costa d’Amalfi, nonché l’alta valenza storica e professionale di questa istituzione scolastica».

Circa lo sciopero indetto per domani mattina dagli studenti la preside è categorica: «Questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente e del proprio regolamento d’Istituto, non autorizza la partecipazione alla pubblica manifestazione. L’eventuale assenza dalle lezioni sarà considerala ingiustificata e pertanto la responsabilità della stessa ricadrà esclusivamente sulle famiglie. La Scuola declina ogni responsabilità civile o penale derivante da fatti connessi a tale partecipazione».