Napoli. Auto rubate e rivendute online con certificati esteri clonati. Arrestate quindici persone

Napoli. Fino a quattro automobili rubate ogni notte, un centinaio al mese, spesso su commissione. Venivano ripulite, persino reimmatricolate, e rivendute a prezzi in linea con il mercato. Tolte le spese vive e il compenso per la “batteria” che si occupava del furto e per i tecnici che sistemavano le vetture, il giro di affari stimato è impressionante: 300.000 euro al mese, sicuramente più di un milione di euro complessivi. Quella disarticolata dai carabinieri con una operazione che ha portato a 15 arresti e altri 30 indagati era una banda che lavorava a ciclo continuo nel settore dei furti e del riciclaggio delle automobili, con raid ogni notte. Come una catena di montaggio in cui ognuno aveva il suo compito e che poteva contare su contatti anche all’estero. Una organizzazione composta in gran parte “in ambito familiare”, con diversi degli indagati legati da vincoli di parentela, con donne anche in ruoli di vertice, come Maria Finizio, accusata di occuparsi dei furti anche durante la semilibertà e con quattro condanne per furto e una per invasione di edifici nel curriculum. Un altro dei promotori, poi, è un vero recordman: Ciro Serrazzi Castellano, individuato dai militari come uno dei vertici della banda, ha 18 condanne definitive per furto, una per rapina e una per evasione. Le ordinanze, emesse dal gip di Napoli su richiesta della Procura, sono arrivate dopo un lungo lavoro investigativo condotto dai carabinieri della compagnia Centro, agli ordini del comandante Michele Centola, che da gennaio a giugno 2015 hanno tenuto sotto controllo i sospettati, accertando 77 episodi tra furti consumati e tentati e ponendo le basi per l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 15 persone, 4 delle quali ai domiciliari. Durante le indagini sono state arrestate in flagranza 16 persone, è stato sequestrato numeroso materiale da scasso e per la manomissione delle centraline, e 29 automobili sono tornate ai loro proprietari. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione per delinquere, furto aggravato, riciclaggio e ricettazione. In carcere, tra Poggioreale e il femminile di Pozzuoli, sono finiti Giovanni De Simini (50 anni), Maria Finizio (32 anni), Antonio Meoli (25 anni), Gennaro Pezone (68 anni), Ciro Porreca (58 anni), Pasquale Ciro Russo (34 anni), Guglielmo Salvia (39 anni), Ciro Serrazzi Castellano (64 anni), Valentina Serrazzi Castellano (24 anni), Ciro Sparano (29 anni) e Antonio Tarantino (62 anni); ai domiciliari Vincenzo Di Maio (52 anni), Marco Dommarco (54 anni), Aniello Facciolli (33 anni) e Anna Manzo (34 anni). Tra questi Ciro Sparano era stato già arrestato nel 2014, quando insieme a un complice aveva tentato di rapinare una donna della fede e della borsa al Centro Direzionale; Valentina Serrazzi Castellano e Maria Finizio, sorella di Sparano, avevano accompagnato la moglie al commissariato e, quando avevano saputo che il ragazzo era stato portato in ospedale perché infortunatosi durante la fuga, le due avevano aggredito due poliziotti ed erano state arrestate. Un anno dopo, nell’ottobre 2015, Maria Finizio era stata nuovamente arrestata dalla polizia insieme a Ciro Sparano: entrambi ai domiciliari, erano stati visti portare via una ruota di scorta da un’automobile poi risultata rubata e sorpresi nei pressi della loro abitazione con arnesi da scasso. Per furto d’auto erano stati già arrestati, nel febbraio 2016, anche Giovanni De Simini e Ciro Serrazzi Castellano: i poliziotti dell’Upg erano arrivati a loro seguendo l’allarme satellitare di una Panda appena rubata. Durante le indagini che hanno portato all’arresto della banda, i carabinieri hanno ricostruito le tre fasi con cui un’automobile scompariva per ricomparire poco dopo apparentemente ripulita. La prima è quella del furto: c’erano tre sottogruppi che si occupavano materialmente di prelevare le vetture e ognuno di questi riusciva a portare via fino a quattro automobili ogni notte, con l’aiuto anche delle donne che spesso facevano da palo; forzavano le portiere e cambiavano le centraline per farle partire. Le vetture venivano abbandonate a Secondigliano, al Rione Berlingieri e al Rione Amicizia, private di eventuali antifurti gps. A quel punto entrava in azione un secondo gruppo che si occupava della fase successiva: l’automobile veniva recuperata e spostata a Ponticelli. Qui i canali erano due: nel caso l’automobile fosse stata rubata su ordinazione finiva dal ricettatore che la smontava e ne rivendeva i pezzi. In alternativa cominciava la ripulitura. Il riciclaggio partiva con i documenti: gli appoggi in Spagna, Francia e Germania procuravano le fotocopie dei documenti di automobili dello stesso tipo di quelle rubate. Un tecnico, per 500 euro, ripunzonava telai e motori, imprimendo i numeri di matricola delle automobili che, in realtà, stavano circolando all’estero. Si facevano, cioè, dei cloni che poi venivano rivenduti coi nuovi numeri di matricola e coi documenti contraffatti. In alcuni casi, hanno appurato i carabinieri, gli acquirenti sapevano della provenienza illecita delle automobili ma molte delle vendite erano state fatte a clienti in buona fede che non avevano avuto dubbi anche per il prezzo richiesto: per evitare sospetti, le cifre erano in linea col valore reale di un’automobile con quelle caratteristiche. Per questa ultima fase la banda aveva anche un passaggio ulteriore, che veniva considerato più sicuro anche se più macchinoso e lungo: l’automobile veniva completamente ripulita grazie all’assenza di comunicazione tra la Motorizzazione italiana e gli enti analoghi esteri. Ovvero venivano effettuati dei passaggi di proprietà a un prestanome, che così risultava il proprietario della vettura; l’automobile veniva intestata a un italiano e veniva quindi venduta anche sui canali online e persino in autorimesse, pronta per il successivo passaggio in Motorizzazione che, almeno in apparenza, avrebbe fatto da garante per l’acquirente inconsapevole. Durante le indagini sono state scoperte numerose vetture clonate e uno degli indagati risultava proprietario di una quindicina di automobili. Tra i casi documentati c’è quello in cui i militari hanno individuato una automobile rubata in una officina, dove era stata portata per i danni subìti durante il furto; in quella circostanza la banda fece intervenire una dei prestanome, che si era intestata la vettura per cento euro, e che riferì di averla portata in riparazione dopo un tentativo di furto. (Nico Falco – Il Mattino)