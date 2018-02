Salernitani a Sanremo. Tornano i Neri per Caso. Il sociale con Claudio e Diana. Le voci dei giovani cantanti di Eboli

🔊 Ascolta questo articolo

Sanremo chiama, Salerno risponde. La città dei fiori sarà invasa da numerosi salernitani che, non solo in campo musicale, sono pronti a portare la loro arte in Liguria. I riflettori, ovviamente, sono puntati sui Neri per Caso, che venerdì sera saliranno sul palco dell’Ariston per duettare con Elio e le Storie Tese. «Arrivedorci» è la canzone scelta dalla band milanese e titolo non poteva essere più indovinato per il ritorno sul palco del sestetto cheprenderà parte alla quarta serata, quando i big si esibiranno con gli ospiti, cantando la versione alternativa del brano in gara. Sicuramente daranno vita ad un connubio unico e chissà che, come successo con Renato Zero, l’unione non possa riproporsi anche dal vivo nell’ultimo tour degli Elli. I Neri tornano a Sanremo per testimoniare che la loro assenza dalle scene è stato solo un “arrivederci” e non un addio come in molti avevano pensato 13 anni fa, quando riapparvero per duettare con Mietta, dopo il trionfo come cantanti in gara nel 1995 con «Le ragazze». C’è da scommettere che saranno scintille. «Il vero successo è la stima delle persone che stimi – spiega Ciro Caravano – Alle prove mi sono sentito circondato di affetto e stima, a partire proprio da Elio e le Storie Tese, e poi Claudio Dentes, Peppe Vessicchio, le decine e decine di colleghi, musicisti e tecnici, con i quali ho condiviso palcoscenici e passioni». Il meglio deve ancora venire, è il messaggio che lanciano ai loro fan per farli incollare alla tv: «Ci vediamo al Festival, ospiti di un gruppo con cui condividiamo una ventennale amicizia e per cui abbiamo da sempre, ancor prima di diventare Neri per Caso, nutrito grandissima stima oltre ad essere loro grandissimi fan. Non vediamo l’ora di esibirci insieme». Non solo Ariston. In questa settimana c’è una serie di iniziative collaterali che vedranno protagonisti le voci e le eccellenze salernitane. È il caso del duo Claudio e Diana, ambasciatori della “posteggia” in Italia. «Saremo ospiti di Casa Siae per Sanremo per il sociale – guardami oltre – annuncia Diana – e lì presenteremo il video di “O surdato nnamurato” diretto da Duccio Forzano, una storia d’amore senza tempo girata al Castello Arechi: un omaggio a Salerno in un luogo fascinoso e ricco di storia». Ci sarà spazio anche per presentare la cover di «Terra mia», per dare speranza a chi vive nella Terra dei Fuochi, «Amaro è o bene» sul femminicidio. Poi intervista a Casa Sanremo, l’hospitality del Festival creato da Vincenzo Russolillo, madrina Elisa Isoardi, un concorso canoro «In viaggio verso Sanremo» e show cooking. Al Palafiori, sede della manifestazione, ci sarà anche la cantante ebolitana Rubina Anzillotta, che ha partecipato alle selezione di Area Sanremo, fermandosi alle semifinali. Si esibirà in «Tracce di me», brano intriso di pop e melodia. «Sonofelicissima – dichiara – Per me è un’occasione importante per farmi conoscere». Domani e dopodomani, invece, focus su cinque cantanti della sua stessa città, che prenderanno parte al «Sanremo Award», in programma al Victory Morgana Bay e Villa Armond. Mariano Mirra, Angelo Pio De Divitiis, Giovanni Antoniello, Mariantonietta Brenca e Sharon Di Cunzolo saranno in gara per un contest dedicato a diverse categorie musicali. Nella stessa “Villa” ci saranno gli Chef dei Grani, ovvero i coordinatori dell’area food al Sanremo Village. Il progetto dei battipagliesi Helga Liberto e Vito De Vita, porta un bagaglio di esperienze, la passione per il gusto e l’amore perla propria terra. Si dovrà, invece, attendere la fine della gara dell’Artiston per fare il tifo per Rocco Scarano, un giovane in gara nel talent «Sanremo Young», che andrà in onda su Rai 1, dal 16 febbraio, con la conduzione di Antonella Clerici. Dodici artisti pronti a darsi battaglia ed il salernitano ha parecchie frecce nel proprio arco, visto che per arrivare in prima serata ha superato numerose selezioni. Scarano ha 17 anni, è un ragazzo solare ed eclettico, frequenta il quinto anno del liceo scientifico Severi, suona la chitarra, l’ukulele, il cajon e il piano, canta e scrive inediti. (Luca Visconti – Il Mattino)