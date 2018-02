La Salernitana pesca tra gli svincolati: aggregato il centrocampista ivoriano Akpa Akpro

🔊 Ascolta questo articolo

La Salernitana corre ai ripari e s’affida al mercato degli svincolati. Tornata senza centrocampista dalla due giorni milanese all’Hotel Melià di Milano, la dirigenza granata ha attinto al bacino dei calciatori senza contratto pescando il classe ’92 Jean-Daniel Akpa Akpro. L’area comunicazione della Salernitana fa sapere che il calciatore domani svolgerà le visite mediche e s’aggregherà alla squadra, senza specificare se sosterrà prima un periodo di valutazione propedeutico all’eventuale tesseramento. Akpa Akpro è un classe ’92 di nazionalità ivoriana ma comunitario in quanto in possesso anche del passaporto francese. Vanta 121 presenze e 5 gol nel massimo campionato francese, dove ha a lungo militato con la maglia del Tolosa. La sua ultima apparizione è datata 21 dicembre 2016 contro il Digione: da allora è sparito dai radar per un lungo infortunio. Rimasto senza contratto già la scorsa estate, proverà a convincere Colantuono ed ottenere a Salerno una chance di tesseramento. In passato ha vestito anche la maglia della selezione della Costa d’Avorio. Gioca prettamente centrocampista davanti alla difesa, ma può disimpegnarsi anche come laterale destro e all’occorrenza terzino. E’ dotato di una buona struttura fisica (è alto 180 centimetri) abbinata ad una discreta rapidità. L’incognita è dettata dalla lunghissima inattività.

