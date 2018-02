Battipaglia – Paestum la sfida elettorale Volpe – Ciccone – Ciccone

🔊 Ascolta questo articolo

Ivana Infantino, Il Mattino

Camera dei deputati, è sfida a otto, nel collegio uninominale Campania 2-Battipaglia. A correre per un posto in Parlamento, nel collegio che va dai Picentini alla Piana del Sele, politici di lungo corso come Mimmo Volpe (Pd) e Lello Ciccone (Fi e alleati), gli emergenti come Federico Conte (Leu), gli storici militanti di sinistra, vedi Dina Balsamo (Pot.Pop), volti nuovi come l’attore in corsa per il M5s, Nicola Acunzo, gli estremisti di destra, Maria Rosaria Andriuolo per Casapound. E ancora Antonio Voria in campo per il Popolo della famiglia e Anna Arena (Per una sinistra rivoluzionaria). Difficile fare pronostici a un mese dal voto. Troppe variabili, a partire dal ritorno dei collegi dell’uninominale (previsti dalla nuova legge elettorale) – dove il voto va al candidato – con volti e storie personali che, al di là delle bandiere, potrebbero raccogliere consensi trasversali.

In un collegio debole per il centrosinistra – in prima battuta la segreteria provinciale del Pd voleva lasciarlo agli alleati (per il Senato c’è Filomena Gallo di +Europa) – la sfida principale dovrebbe giocarsi fra centrodestra e Movimento 5 stelle, anche se non si escludono sorprese a sinistra. Insieme all’Agro, però, la Piana del Sele è da sempre roccaforte dei partiti del centrodestra, non è un caso che lo stesso Lello Ciccone (Fi) in corsa per le regionali nel 2015, e primo dei non eletti, incassò lì il maggior numero di consensi. Un risultato rivendicato con fierezza dall’avvocato salernitano, all’indomani della presentazione delle candidature, in risposta a quanti fra gli alleati contestavano la sua candidatura fuori collegio. Forte dei sondaggi che danno favorito il centrodestra, Ciccone esulta sui social, sicuro di avere la vittoria in tasca: «non ci resta che vincere le prossime elezioni riporteranno il centrodestra al governo del Paese. Ovunque Fi e il centrodestra sono avanti, anche nel collegio in cui sono candidato». L’avvocato prestato alla politica dovrà però fare i conti con l’attore Nicola Acunzo, uno dei caratteristi più quotati del grande schermo, asso nella manica, calato nel collegio della Piana direttamente da Luigi Di Maio. Volto noto del cinema e del teatro italiano – ha lavorato con registi importanti del calibro di Mario Monicelli, Carlo Verdone e Michele Placido l’attore, cavalcando l’onda del voto di protesta, punta ad entrare nel cast dei parlamentari pentastellati. Nato a Varese, nel 1976, ma originario di Battipaglia, Acunzo si candida ad incarnare quel «cambiamento possibile».

«Possiamo lottare e credere in un futuro diverso scrive su Fb – il cambiamento siamo Noi. Ripartiamo dalle bellezze del nostro territorio martoriato e poco ascoltato da chi ci malgoverna da oltre 30 anni. Non voglio che la mia terra di origine, Battipaglia, sia considerata la pattumiera della piana del Sele». C’è poi Federico Conte, figlio dell’ex ministro socialista Carmelo, capolista per Liberi e uguali anche nel listino proporzionale, pronto a spuntarla sui suoi competitors forte di un radicamento sul territorio, vuoi anche per l’eredità politica del padre. «Una candidatura espressione del territorio», rivendica con orgoglio l’avvocato penalista contestando i nomi calati dall’alto nelle altre liste, per un partito che «si candida a restituire al Paese una forza di sinistra progressista e democratica». Non è poi un caso, se in quel collegio i democrat hanno schierato il sindaco di Bellizzi Volpe, volto storico della sinistra nella Piana, più volte primo cittadino e con una lunga storia di militanza alle spalle. «Come sempre farò la mia parte nell’interesse del mio territorio e della mia gente» dice consapevole della responsabilità di cui è stato investito: portare a casa un risultato dignitoso per il partito e fare da argine sia a destra che a sinistra del Pd. Una sfida nella sfida, fra ex compagni di partito. Primo dei non eletti nella tornata elettorale per la Regione nel 2015, dove incassò 14 mila preferenze, Conte junior approda in Leu in quota Mdp, dopo il divorzio dal Pd. Sempre per la sinistra, ma per quella estrema, in campo per Potere al popolo, la lista del Brancaccio formata dai movimenti che hanno preso le distanze da Leu, c’è il segretario provinciale del Pci, Dina Balsamo, 54 anni, docente, da sempre parte attiva nei comitati acqua pubblica, no al referendum costituzionale e Eboli dice no.

Per l’estrema destra, invece, a misurarsi con il consenso c’è Maria Rosaria Andriuolo, 36 anni, in corsa per CasaPound sia nell’uninominale che come capolista nel listino plurinominale nel collegio Campania 2. Con in tasca una laurea in Lettere classiche, scende in campo per «la mia Nazione martoriata e il mio popolo tradito da chi ha promesso e poi disatteso». Ebolitana, moglie e mamma, da convinta sostenitrice del sovranismo dai social lancia un appello ai «delusi, ai traditi dai giochi di una politica ormai lontana dagli italiani» per un voto utile al «riscatto della Nazione». Posizioni radicali, come quelle della destra cristiana rappresentate dal candidato agropolese del Popolo della Famiglia, Antonio Voria, 50 anni, dottore commercialista e docente di matematica applicata, residente a Salerno, ma di stanza a Battipaglia dove lavora da anni. Anche per lui è la prima volta. Una candidatura di servizio la sua, in quota società civile. Cattolico praticante ha fatto della dottrina sociale della chiesa la sua stella polare. «Ciò che mi ha spinto ad accettare spiega – è la comunanza con i valori espressi dal manifesto politico del partito». Fra i simboli presenti anche Per una sinistra rivoluzionaria che candida la militante napoletana Anna Arena e Alleanza Liberal popolare Autonomie (Ala) che propone Antonino Ventura, un candidato che risulta sconosciuto ai verdiniani salernitani. «Noi non abbiamo presentate liste – ribadisce la senatrice uscente di Ala Eva Longo non ci sono nostri candidati».