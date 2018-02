Castellammare Bobbio Assolto, ex AD Sint condannato

🔊 Ascolta questo articolo

Castellammare. L’ex sindaco stabiese assolto ma tra due mesi scatta la prescrizione. Luigi Bobbio, oggi magistrato del tribunale di Nocera Inferiore ed ex sostituto alla Dda di Napoli, era accusato di abuso d’ufficio per aver favorito alcune assunzioni alla Sint (Società immobiliare Nuove Terme).

I fatti risalgono al periodo in cui l’ex senatore e capo di gabinetto dell’allora ministro Giorgia Meloni era sindaco di Castellammare di Stabia. Secondo l’accusa con il sostituto procuratore Rosa Annunziata della procura di Torre Annunziata Bobbio aveva fatto assumere il suo autista Carmine Dello Ioio come guardiano notturno al complesso del Solaro. Prima per cinque mesi, da luglio a dicembre 2010, poi a tempo indeterminato come «supporto alla logistica e alla sicurezza». Un’accusa non che non ha retto all’impatto del lungo processo, in corso ormai da quattro anni dinanzi al tribunale di Torre Annunziata (presidente del collegio Federica De Maio).

Con Bobbio e Dello Ioio, alla sbarra anche l’ex amministratore delegato della partecipata Sint, Norberto Salza (avvocati Gaetano Balice e Domenico Ciruzzi), e l’altro assunto «sospetto», Maurizio Ruggiero, entrambi condannati a 8 mesi con sospensione della pena e attenuanti generiche, ma con risarcimento da riconoscere in sede civile al comune di Castellammare, rappresentato dall’avvocato Emilio Longobardi. Stando a quanto ricostruito durante le indagini dai finanzieri della compagnia di Castellammare, in Sint erano state effettuate alcune assunzioni senza procedure di evidenza pubblica, ma attraverso una selezione «mirata» tra i sostenitori di Bobbio.

Accuse in parte decadute in sede processuale, poiché l’autista dell’ex sindaco in effetti era stato assunto, ma attraverso un’agenzia interinale. Meno regolare è apparsa la chiamata diretta come consulente economico di Ruggiero (avvocato Gennaro Somma), che sarebbe stato assunto a tempo indeterminato in Sint per occuparsi di bandi e altre questioni. In quel momento, la Sint partecipata proprietaria degli immobili delle Terme, società ora fallita era in grosse difficoltà economiche, ma «la nomina di Salza serviva ad un rilancio dell’azienda, che passava anche attraverso assunzioni, eventi e piani economici» ha sostenuto la difesa. A corredo, è stata presentata documentazione che attestava l’attività della Sint, ma secondo i giudici c’erano state delle preferenze nelle assunzioni in una partecipata in gravi difficoltà economiche. Tra novanta giorni saranno rese note le motivazioni, quando ormai i fatti saranno già prescritti per tutti. Per Bobbio una prima assoluzione dall’accusa di abuso d’ufficio, dopo la condanna in primo grado a un anno e 8 mesi per la vicenda cabina di regia e il nuovo processo in corso per la nomina del suo commercialista consulente che gli avrebbe pagato alcune cartelle Equitalia con il compenso ricevuto dal comune di Castellammare. Dario Sautto, Il Mattino