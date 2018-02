Gennaro Cinque come Longobardi e i sindaci di Sorrento, Meta, Sant’Agnello e Agerola, fuori dalle elezioni col MIR

🔊 Ascolta questo articolo

Ora non potrà fare più “dispetti” a Flora Beneduce, come aveva pensato qualcuno che volesse fare. Gennaro Cinque, vicesindaco di Vico Equense, uno degli uomini più influenti della zona , è stato fatto fuori dalla tornata elettorale come tanti in Penisola Sorrentina. Il MIR , il partito che aveva un punto di riferimento con Ettore Guido Basiglio Ribaudo, oggi consulente con un passato da attore porno con un programma per “risollevare” l’Italia, non è stato ammesso, la sfortuna è stata l’uscita anzitempo dal partito di Vittorio Sgarbi e poi la difficoltà di questo sistema elettorale. Per Cinque la soddisfazione di aver raccolto in poche ore ben 750 firme, ma è rimasto al palo, come, per svariati motivi, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ed il sindaco di Meta Peppe Tito , oltre al vice sindaco di Massa Lubrense Giovanna Staiano, e, andando sui Monti Lattari, a sorpresa anche il sindaco di Agerola Luca Mascolo al quale non è bastato il filo diretto con Renzi. Insomma una strage per il territorio e sopratutto per la Penisola sorrentina che, salvo qualche candidatura di bandiera, non ha nessuno del territorio che la rappresenti, parliamo in particolare di nessun amministratore candidato. Fra quelli dei collegi uninominali, che sono il referente personale diciamo così, solo Manniello per il Senato ha qui un filo diretto con la casa a Sant’Agata e per la Camera l’avvocato Vitiello ha contatto col territorio, gli altri sono quasi totalmente estranei alla Penisola Sorrentina. Cinque era l’ultima carta da giocare, ma purtroppo, non per colpa sua, è stato solo un bluff.