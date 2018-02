Castellammare Gazebo selvaggio, denunce e sequestri

🔊 Ascolta questo articolo

Castellammare. Gazebo «selvaggio» nelle strade della movida, scattano denunce e sequestri per i commercianti. Ieri mattina, blitz degli agenti della polizia municipale e degli agenti del locale commissariato che hanno controllato dieci locali lungo corso Garibaldi, a due passi dalla villa comunale, corso De Gasperi e piazza Spartaco. Sequestrati gazebo, tavoli e sedie. A ricevere la visita dei caschi bianchi, i titolari di bar, pizzerie e ristoranti del centro cittadino stabiese che davanti alle loro attività hanno installato gazebo e dehors con sedie e tavolini. Le forze dell’ordine hanno contestato ai commercianti violazioni di tipo amministrativo, ovvero sono risultati privi delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico, e le verifiche saranno estese anche alla normativa urbanistica. Infatti, per la maggior parte degli imprenditori, potrebbe configurarsi anche il reato di abusivismo edilizio visto che per alcune strutture installate sarebbe necessario il permesso di costruire dalla Soprintendenza dei beni paesaggistici di Napoli. Alcune attività, una volta ricevuta la contestazione da parte dei vigili, hanno deciso di rimuovere autonomamente le strutture per evitare il sequestro.

Proteste e malcontento da parte degli imprenditori che giurano di aver fatto regolare richiesta agli uffici comunali e di aver pagato anche la gabella per l’occupazione del suolo pubblico. All’origine del caos ci sarebbero le lungaggini della burocrazia: l’ufficio Tecnico di palazzo Farnese infatti, pur avendo ricevuto le istanze da parte dei commercianti non ha provveduto a concedere i permessi per via delle mancate autorizzazioni della Soprintendenza. I controlli della polizia municipale sono ancora in corso e nelle prossime ore saranno passate al setaccio anche altre zone del centro cittadino, come via Bonito, dove ci sono altri locali con gazebo, sedie e tavoli. Il vecchio regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico concedeva un periodo massimo di 4quattro mesi per tenere i dehors fuori i locali ma i commercianti dopo l’estate hanno richiesto e ottenuto grazie a una delibera di giunta, una proroga per il periodo delle festività natalizie. Finito quel periodo sono scattati gli ordini di rimozione. Nel frattempo il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento che prevede tre tipologie di permessi, dai 120 giorni a 5 anni. Sulla concessione della proroga e sul nuovo regolamento si sono accesi anche i riflettori dei finanzieri della compagnia di Castellammare che nei giorni scorsi hanno acquisito atti e documenti negli uffici comunali di palazzo Sant’Anna. «Vicinanza ai titolari delle attività produttive stabiesi, questo è il segnale dello stato di disattenzione e di improvvisazione con cui si amministra la città», il commento del coordinamento cittadino di Liberi e Uguali che parla di «mercificazione».

«Una querelle che dura da due anni, la delibera approvata era solo una soluzione temporanea. Siamo vicini ai commercianti, che sono fuorilegge per una mancanza dell’amministrazione», il commento del consigliere Gaetano Cimmino (Prima Stabia). Anche il consigliere di opposizione Alessandro Zingone ha chiesto chiarimenti sul regolamento: «Il documento è stato approvato dopo essere stato rivisto ed emendato, non sembra il caso di approvare un documento che potrebbe indurre a commettere un reato penale. Diventa necessario capire se per i dehors occorre il permesso di costruire». Raffaele Cava, IL Mattino