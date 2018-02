Pannullo a casa. La notte dei lunghi coltelli per il sindaco di Castellammare

🔊 Ascolta questo articolo

Pannullo è stato mandato a casa nella notte. Dalle 23,05 di ieri Castellammare di Stabia ( Napoli ) non ha più un’amministrazione comunale . Ora c’è lo Scioglimento anticipato del consiglio comunale e Antonio Pannullo, dopo solo un anno e mezzo non è più sindaco.A Gragnano nello studio del notaio Tommaso Gaeta quattordici consiglieri comunali (8 per l’opposizione e 6 di maggioranza) hanno firmato per sciogliere il consiglio comunale e mandare a casa l’amministrazione e il sindaco Pd Antonio Pannullo. Decisive le firme dei sei componenti di maggioranza: Nino Giordano, Angela Duilio, Salvatore Ercolano ed Eutalia Esposito di Area Civica, più Antonio Alfano di Stabia Libera e Tina Donnarumma di Progetto Stabia. Una amministrazione sempre travagliata quella della cittadina della Campania che si affaccia sul mare al confine col golfo di Sorrento, ma tanto distante da quel turismo che si trova in Penisola Sorrentina, eppure il lungomare magnifico, il Faito che si staglia con Vico Equense, le acque, che ne parliamo a fare. Il Partito Democratico diviso e frastagliato , che fa di tutto per suicidarsi, compreso questo episodio. L’amministrazione stabiese ha mal digerito tante prese di posizioni del sindaco, il quale ha fatto di tutto per finire nell’occhio del ciclone con contrasti e assessori cacciati per un post su facebook, ma anche la cacciata di Di Martino, la vicenda dubbia della Sint e delle Terme, che avesse le ore contate nessuno ne aveva dubbi, che succedesse ora rimane un colpo a sorpresa. Ora per Castellammare il voto anticipato senza prospettive, ancora un salto nel buio per una città che non trova la forza di rialzarsi ed avere il ruolo che merita nel panorama turistico italiano per la bellezza e il contesto che si ritrova.

Dall’archivio di Positanonewstv l’ultima apparizione in pubblico dell’Avv Pannullo, presso la sala congressi della banca Stabiese in occasione della presentazione del libro Stabiae