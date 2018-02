Vico Equense, rinviati a giovedì e venerdì i lavori di asfaltatura della Raffaele Bosco

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense – Slittano ancora di qualche giorno i lavori di sistemazione del manto stradale di un tratto di via Raffaele Bosco, tra l’incrocio di via Nicotera fino all’ingresso di via Madonnelle. Le avverse condizioni meteo previste per domani e dopodomani (6 e 7 febbraio) rischiano di pregiudicare la qualità dell’asfaltatura. L’intervento perciò è slittato a giovedì 8 e venerdì 9 febbraio. Per consentire il regolare svolgimento dei lavori è stato previsto il divieto di transito e di sosta (con rimozione forzata) dalle 09.00 alle 12.45 e dalle 13:45 alle 17:30.