Salerno. Microchip nei camici, sindacati contro l’Asl. La Uil: «Privacy violata per medici e infermieri»

Microchip nascosto nelle divise dei dipendenti dell’Asl. A denunciare la presenza di un sistema di geolocalizzazione, posto dalla ditta fornitrice nei camici di medici e infermieri, così come degli altri operatori, per rintracciare le eventuali divise perse, è la Uil Fpl di Salerno, che lamenta una possibile violazione della privacy, oltre a un mancato accordo con le organizzazioni sindacali. L’azienda sanitaria, nel frattempo, smentisce qualsiasi coinvolgimento nell’operazione, sottolineando che nel capitolato d’appalto della fornitura non era inserita nessuna richiesta che prevedesse la presenza del microchip. Nei prossimi giorni saranno avviate le indagini interne per far luce sulla vicenda. Il sistema del tipo «Tagsys» è pensato per essere sfruttato in ambito sanitario, magari applicato alle divise del personale medico e di comparto, per ritrovare i camici persi, ma i suoi utilizzi possono essere molteplici, anche quello di tracciare in ogni momento le attività di chi li indossa. L’etichetta ha la forma di un vero e proprio bottone, con tanto di fori centrali per consentire il passaggio di ago e filo. Il problema è che il bottone è cucito nel risvolto delle tasche di casacche e pantaloni, invisibile alla vista dei dipendenti, che non erano a conoscenza della presenza del microchip. Circostanza, questa, che secondo il sindacato violerebbe in maniera palese quanto disposto dalle normative in materia di lavoro che dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale. Un’azione che, per la Uil, violerebbe la privacy dei lavoratori. «La legge dice che le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo – scrive il segretario provinciale Biagio Tomasco in una nota al manager dell’Asl – Ecco perché chiediamo un immediato incontro con i responsabili dell’Asl». (Sabino Russo – Il Mattino)