La campionessa salernitana di sciabola Rossella Gregorio: «Vedo la vita da dietro la maschera, è un’altra prospettiva»

Nel Rinascimento ci si sfidava a duello, era un modo per risolvere problemi personali. Chi era più abile e capace aveva la meglio. Oggi una traccia di quel tipo di affronto lo si trova nello sport della scherma, con l’importante differenza che l’obiettivo è toccare l’avversario, non più ferirlo o ucciderlo. Rossella Gregorio, ventisettenne di Salerno, è campionessa europea con l’Italia nella sciabola femminile a squadre e ha sfiorato il podio nella Coppa del Mondo. Il suo impegno è costante e la sua crescita professionale, partita molti anni fa da Salerno, sta continuando a Roma dove si è trasferita a 22 anni incontrando il suo nuovo allenatore. Un emigrare necessario ma al tempo stesso fortemente voluto, che l’ha portata sotto i riflettori nazionali prima e mondiali poi. Rossella sembra avere meno ansie di un robot da cucina anche se ammette che la vita dell’atleta è piena di tensioni perché bisogna attenersi a regole precise ed essere disciplinati: si creano così delle abitudini che interrotte possono destabilizzare. Capita di pensare agli allenamenti mentre sta cucinando? «Sì, mi capita spesso di pensare agli allenamenti o alle gare nella mia vita quotidiana perché purtroppo o per fortuna sono parte integrante della mia vita». Rituali prima delle gare o negli allenamenti? «Mi capita di avere delle abitudini fisse: ad esempio prima della gara vado sempre a prendere il caffè con il mio allenatore o col mio preparatore atletico. Oppure preparo la sacca, cioè la borsa da scherma, sempre nello stesso modo. Un’altra cosa che faccio spesso è, prima di un incontro, controllare sempre tutte le sciabole che ho lì con me e scegliere quella che più mi piace in quel momento». I suoi amici fanno anche lavori dove non si suda? «A Roma la maggior parte dei miei amici e amiche sono atleti anche se da un po’ di tempo sono riuscita a crearmi un gruppo di amicizie esterne, che quindi non sudano come me». Cosa si vede dietro la maschera? «Se una persona non ha mai fatto scherma e mette una maschera non vede nulla, perché la visuale tutta “a quadrettini” all’inizio può dare fastidio. Avendola indossata da quando avevo dieci anni, per me praticamente oggi è come non averla». Il fatto di essere atleta intimorisce i ragazzi che vogliono fare conoscenza? «No, non credo che intimorisca le persone che vogliano conoscermi, sicuramente l’atleta ha tendenzialmente una presenza abbastanza forte e questa cosa la si percepisce, però non è difficile interagire con noi atleti, siamo persone molto tranquille e alla mano». Le fa piacere tornare ogni tanto a Salerno? «Pian piano la mia frequenza a Salerno è diminuita nel tempo. Oramai, dopo sei anni che vivo a Roma, la quotidianità e le mie abitudini sono riuscita a ricrearmele anche qui però quando torno giù sono molto felice perché è la mia casa, c’è la mia famiglia, i miei amici di sempre. Quindi per me è sempre un piacere tornare perché alla fine Salerno è la mia città del cuore e lo rimarrà per sempre anche se vivrò fuori per lunghi periodi. (Mattia F. Pappalardo – Il Mattino)