Rilasciata la prima Carta d’Identità Elettronica dal comune di Vico Equense

La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora. Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza. Nel comune di Vico Equense stamane è stata rilasciata dall’ufficio anagrafe la prima carta di identità elettronica.

È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione.Il rilascio della CIE avviene solo su appuntamento, la prenotazione è a cura del cittadino attraverso la registrazione tramite il link del Ministero. Precisiamo che l’Ufficio Anagrafe, con l’entrata in vigore della C.I.E., è solo punto di ricezione della richiesta e non provvede più alla stampa del documento. E’ l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero dell’Interno, a spedire la CIE a casa del richiedente, entro 6 giorni lavorativi.

Il costo della carta d’identità elettronica sarà inevitabilmente maggiore rispetto a quello sostenuto per il rilascio del documento in forma cartacea. Al momento di richiesta della nuova carta d’identità bisognerà pagare 16,79 euro a titolo di spese di gestione dello Stato e una somma a titolo di diritti fissi di segreteria applicati dai Comuni.