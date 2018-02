Salerno. «Nega» la figlia al papà. Per la madre multa da 100 euro per ogni violazione del diritto di visita

🔊 Ascolta questo articolo

Salerno. Nega costantemente all’ex marito di vedere la loro bambina: una ripicca che da oggi le costerà caro. Ammonita e sanzionata, dovrà corrispondere all’ex 100 euro per ogni violazione del diritto di visita in base all’articolo 614 bis del codice civile che rappresenta un modo concreto affinché «un diritto rimasto insoddisfatto sia attuato nella sua forma specifica». È un provvedimento del tribunale civile di Lagonegro, competente dopo la soppressione del tribunale di Sala Consilina per tutto il comprensorio del Vallo di Diano, a mettere la parola fine al calvario di un giovane padre salernitano che da ormai due anni non riesce più a vedere la propria bambina collocata dopo la separazione tra i coniugi, a casa della madre. L’ennesima storia di paternità negata potrebbe quindi avere un lieto fine: l’ordinanza del tribunale di Lagonegro, che accoglie la specifica richiesta avanzata nel corso del procedimento di separazione dal legale dell’uomo, l’avvocato Marianna Grimaldi, sembra infatti aprire uno spiraglio a tutti i genitori a cui viene impedito il diritto di esercitare la propria genitorialità, grazie all’applicazione di una norma, quella del 614 bis, che stenta ancora ad approdare nel diritto di famiglia. Il calvario del giovane padre inizia nel 2016, data della separazione dalla moglie: la loro bambina ha solo un anno, troppo piccola per poter “gridare” il proprio diritto di vedere il suo papà. È così la madre a decidere per lei troncando di fatto ogni contatto tra la bambina e l’ex marito che ha potuto vedere la figlia, con innumerevoli restrizioni, non più di quattro volte in due lunghissimi anni e sempre sotto l’occhio vigile della moglie. A nulla sono valse le denunce da parte del padre, gli innumerevoli ricorsi e i provvedimenti del giudice della separazione che obbligavano la madre a portare la figlia dal papà e dai nonni. Da qui l’istanza al giudice della separazione per chiedere un ammonimento della donna e la condanna al pagamento di una sanzione per ogni volta che non accompagna la figlia dal padre. «L’atteggiamento della madre di ostacolare gli incontri tra padre e figlia – si legge nell’ordinanza firmata dal giudice Carmelina Abramo che ha accolto l’istanza del legale – non può essere ritenuto giustificato non essendo affatto educativo un atteggiamento di così completo ostruzionismo, provato anche dai messaggi telefonici che dimostrano come la donna impedisca tra il padre e la minore persino un colloquio telefonico. I figli sono di entrambi i genitori che hanno, con riferimento ad essi, uguali diritti e uguali doveri. È perciò dovere di ciascun genitore adoperarsi affinché entrambi possano concretamente esercitare i loro diritti-doveri relativi all’assistenza, all’educazione, allo sviluppo affettivo dei figli e perché la separazione non privi questi ultimi del prezioso e insostituibile contributo di ciascuno dei due genitori. Sono da considerarsi eversivi dello spirito della legge, oltre che dei doveri etici comunemente riconosciuti, tutti gli atteggiamenti che antepongono l’interesse personale di uno dei genitori e, peggio ancora, eventuali desideri di rivalsa e ripicca reciproca dei due separati». «Si tratta di provvedimento illuminato – afferma l’avvocato Marianna Grimaldi – che si pone tra la giurisprudenza più evoluta sul punto. Purtroppo però provvedimenti di questo genere se ne contano ancora pochi. L’elemento di spicco di questa decisione è l’adozione della misura prevista dall’articolo 614 bis che impone una vera e propria sanzione, determinata in via preventiva, da comminare alla madre per ogni futuro inadempimento. L’applicazione di questa norma anche nel diritto di famiglia è un grande segno di civiltà, in quanto può seriamente contrastare in maniera fattiva quegli atteggiamenti prevaricatori di un genitore volti ad impedire il rapporto con l’altro ponendosi come strumento a difesa della bigenitorialità». (Viviana De Vita – Il Mattino)