Massa Lubrense, è Maria Cacace il nuovo presidente del Consiglio Comunale

🔊 Ascolta questo articolo

Maria Cacace è stata eletta come nuovo presidente del Consiglio Comunale di Massa Lubrense. La decisione è stata presa nell’ultima seduta del civico consesso: la Cacace sostituisce Sergio Fiorentino, nominato assessore.

Queste le sue parole: “Esprimo grande soddisfazione per l’attestato di stima tributatami con l’elezione alla presidenza del Consiglio Comunale, ringrazio di cuore quanti, in queste ore si sono con me congratulati. Il mio impegno nei confronti di tutti i consiglieri comunali e l’intera cittadinanza è quello di salvaguardare al massimo le prerogative del Consiglio e dei Consiglieri e di presiedere in modo super partes il civico consesso”.