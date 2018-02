Sala Consilina. Anziano preso in giro e filmato: tre ragazzi nei guai. L’uomo impugna un’ascia per spaventarli

🔊 Ascolta questo articolo

Sono stati denunciati per atti persecutori e tentato furto i tre ragazzi che nei giorni scorsi si sonoripresi con il cellulare mentre scherzavano con un anziano a Sala Consilina. L’uomo, un ottantenne molto conosciuto in paese, abita da solo e ha reagito – almeno questo si vede dalle immagini riprese da uno dei ragazzi – con un’ascia. Un video di 48 secondi che ha fatto il giro di numerosi gruppi su whatsapp ed è arrivato fino ai carabinieri. I militari dell’Arma guidati dal capitano Davide Acquaviva hanno quindi avviato immediatamente una serie di accertamenti e sono scattate le denunce. Nel video si vedono i tre ragazzi, due di Sala Consilina e uno di Padula, scherzare con l’anziano. Forse prenderlo solo in giro o addirittura molestarlo. Questo verrà appurato nelle prossime fasi dell’inchiesta. Nel video l’anziano ha l’ascia in mano. Uno dei ragazzi – sempre da quanto immortalato dallo smartphone dei giovani – lo tocca alle spalle, gli altri ridono. Corrono attorno a lui. «Il mio assistito – ha riferito l’avvocato Angelo Paladino che difende l’anziano in altri procedimenti che lo vedono come vittima – è una persona per bene. Vive da solo e purtroppo spesso viene preso in giro dai ragazzi (non quelli del video o almeno non solo) senza alcun motivo. Il mio assistito gira solo in bicicletta. E qualche tempo fa ha avuto un incontro ravvicinato con dei cinghiali e quindi per tutelarsi aveva con sé l’ascia». Anche la bicicletta è protagonista, sia del video che dell’indagine. A un certo punto uno dei ragazzi prende la bici e fugge via (probabilmente per uno scherzo e non per rubarla). L’anziano a questo punto lancia l’ascia e lo fa cadere tanto che il giovane perde i sensi ed è costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. A questo punto terminano le risate. Da quanto trapelato l’anziano e i giovani fanno anche pace, mettendoci una pietra sopra. Ma c’è quel video e la voglia di qualcuno di condividerlo e arriva fino ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini e le denunce. (Pasquale Sorrentino – Il Mattino)