Sala Consilina. Furto nella chiesa di Santo Stefano, trafugati i soldi delle offerte

Purtroppo non si ferma la scia di furti nelle chiese della provincia di Salerno. Piccoli furti, poche decine di euro, quelle delle offerte. L’ultimo episodio si è verificato a Sala Consilina, nel cuore del Vallo di Diano, già più volte preso di mira dai ladri. Ignoti, infatti, l’altra notte hanno fatto scattare l’azione, uguale a tante altre volte. Si suppone che ad agire siano stati uno o due ladri. Il meccanismo simile ai furti precedenti: sono entrati nella chiesa ed hanno portato via i soldi delle offerte che il sacerdote aveva lasciato lì. La chiesa di Santo Stefano si trova nel centro storico cittadino. Da quanto denunciato il ladro o i ladri, si sono portati via una consistente somma. A denunciare tutto è stato il parroco Don Domenico Santangelo e l’ha fatto al termine della Santa Messa. «Non avrei mai voluto dire questo – ha riferito dall’altare il sacerdote – ma un padre deve dire sia le cose belle che quelle brutte. Qualche giorno fa qui in chiesa è stata rubata una consistente somma di denaro e mi auguro che chi sa qualcosa rispetto a questo furto si faccia vivo o ancora meglio spero che chi ha commesso il furto restituisca il denaro. Se qualcuno ha bisogno di aiuto può rivolgersi a me e non commettere atti del genere». (Il Mattino)