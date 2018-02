Vallo di Diano. Griffe false, Denunciati padre e figlio

🔊 Ascolta questo articolo

Continuano le truffe o i tentativi di truffa nel Vallo di Diano. Stavolta per sventarla è stato fondamentale l’intervento dei carabinieri che hanno denunciato padre e figlio per tentata truffa e sostituzione di persona. I due, padre e figlio rispettivamente di 28 e 54 anni, entrambi residenti a Napoli, a bordo di una Fiat Panda di colore nero avevano in diverse occasioni avvicinato alcuni cittadini con il fine di vendere a prezzo ridotto alcuni capi di abbigliamento di scarso valore reale e con marchi contraffatti». Il modus operandi dei due uomini – secondo quanto accertato poi dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva – era quello di avvicinare persone, spesso anziane e, per carpirne la fiducia, simulavano di essere persone conosciute nel passato, parenti di conoscenti di vecchia data o amici di familiari delle vittime, proponendo in vendita vari capi di abbigliamento come cappotti, giacconi e giubbini in pelle, di pessima qualità e manifattura e a prezzi che si aggiravano intorno ai 700-800 euro per ogni capo. I carabinieri hanno sorpreso i due mentre avevano avvicinato in strada un settantenne di Sala Consilina e, dopo avergli fatto credere di essere vecchi amici di famiglia, hanno tentato di truffarlo, mettendo alcuni capi di abbigliamento sul suo sedile posteriore, tentandone la vendita. I due uomini sono stati denunciati e i capi di abbigliamento sottoposti a sequestro. (Il Mattino)