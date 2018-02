SIRENS’ RUN PENISOLA SORRENTINA

🔊 Ascolta questo articolo

SIRENS’ RUN….10 Km tra percorsi mozzafiato e luoghi incantati nella Terra delle Sirene… Domenica 11 Febbraio 2018, l’Asd Sorrento Runners presentera’ la prima edizione della Sirens’Run, una gara podistica di 10 km che percorrerà le strade della Penisola Sorrentina da Meta a Sorrento per poi tornare di nuovo a Meta giù alla Marina, sulla spiaggia. Oltre alla gara podistica, e’ prevista una Family Run di 2 km, una passeggiata non competitiva per i grandi e i più piccini che hanno voglia di divertirsi, camminando, e sono previste delle gare di velocità sulla sabbia per le diverse categorie di bambini e ragazzi. Durante la mattinata ci saranno anche una masterclass di zumbafitness ed una megapedalata di spinning sul mare. Il ricavato di tutta la manifestazione, che vuole essere una festa dello sport e della vita, sara’ devoluto per la ristrutturazione di una pista di atletica, inutilizzata perché in pessime condizioni… E ci auguriamo che prestissimo potremo contribuire alla realizzazione di una nuova pista circolare, usufruibile da tutti i bambini e i ragazzi della Penisola. La pista sarà dedicata ad Alessandro Persico, un ragazzo fantastico che a 16 anni ha lasciato la sua vita per divenire un Angelo… Sarà un evento dove le Emozioni saranno in prima linea, perché sarà il cuore che muoverà i passi…lo stesso cuore che ha portato noi a realizzare questo sogno… Adesso manca davvero poco e non ci resta che viverle tutte queste emozioni!!!