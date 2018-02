Penisola sorrentina,a chi giova essere divisi?

🔊 Ascolta questo articolo

Tale è il quesito, sollevato da Salvatore Mare (M5S),nell’evidenziare la totale assenza di rappresentanti locali alle prossime elezioni del 4 marzo. Un ‘altro esempio di come territorio abbia estremamente bisogno di essere unito ed essere gestito da una unica amministrazione. Spazzare via le ataviche questioni legate ad uno stupido campanilismo che non giova affatto al benessere della popolazione e soprattutto alla nostra economia turistica , rimane, secondo l’esponente locale del Movimento 5 Stelle ,la strada maestra da seguire verso un futuro attendibile.(s.c.)-