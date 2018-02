Sant’Agata e Sorrento Vitiello e Manzo del M5S sul territorio “Un modo nuovo di far politica”

🔊 Ascolta questo articolo

Massalubrense Sant’Agata sui due Golfi Positanonews continua il suo tour elettorale per la Penisola Sorrentina sentendo i candidati che vengono sul territorio nell’ambito del collegio di Sorrento – Castellammare di Stabia e Monti Lattari. Due i candidati 5stelle che troviamo al bar Fiorentino, l’avvocato Catello Vitiello e Teresa Manzo, il primo nel collegio uninominale se la dovrà vedere con la Vessella, moglie di Michele Pisacane ( Forza Italia ) e la Somma , già candidatasi sindaco di Gragnano, PD. Un collegio orfano di rappresentanti della Penisola e dintorni, a venir meno il sindaco di Meta Peppe Tito, nonostante i collegamenti a Napoli e con la Regione Campania, ed il sindaco di Agerola Luca Mascolo che ha addirittura un filo diretto con Renzi, ma in un collegio dove viene data per favorito il centro-destra Mascolo avrebbe declinato l’offerta, anche perchè una sconfitta con la moglie della Pisacane sarebbe stato un affronto troppo grosso. Sentiamo l’avvocato Catello Vitiello, come abbiamo già scritto, potrebbe essere una sorpresa, stimato e considerato, le sue quotazioni, se possiamo usare questo termine, sono molto in rialzo. . Il territorio snobbato dal Partito Democratico da una parte e Forza Italia che candida la moglie di, che ne dice? “Sicuramente il territorio non è stato preso in considerazione dai vertici del partito e questo è un peccato – dice Vitiello -, anche se io questo territorio lo conosco e frequento, e lo amo, per il resto non voglio entrare nel merito sugli altri candidati, voglio solo che ritorni il rapporto del politico col territorio, noi rappresentiamo un nuovo modo di far politica” Molto decisa e preparata Teresa Manzo candidata nel proporzionale al secondo posto. Una candidatura sicura, ma come sente la gente, sfiduciata dalla politica? “Sento bene la gente che incontriamo, vede il Movimento come la svolta . Non esiste niente di sicuro, sarà il popolo a decidere chi deve governarlo, ovviamente se vogliono rivivere la politica del passato o vogliono cambiare saranno loro a deciderlo. Noi stiamo fra la gente e ascoltiamo i loro problemi” Con noi anche Simona La Feld dirotta su massa con foto che potete vedere sotto il video di Positanonews TV