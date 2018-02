Safer Internet Day e campagna di informazione all’ I.C. “L.Porzio” di Positano e Praiano

🔊 Ascolta questo articolo

Safer Internet Day e campagna di informazione alle famiglie

Anche quest’anno, il 6 febbraio, si celebrerà il Safer Internet Day (SID), al fine di promuovere un uso più

sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie e di prevenire il grave fenomeno del

bullismo e del cyberbullismo.

“Create, Connect and Share Respect. A better internet starts with you (Crea, connetti e

condividi il rispetto: un’internet migliore comincia con te) è lo slogan scelto per l’edizione del

2018, ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo

attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

Pertanto tutti i docenti sono invitati a sensibilizzare gli alunni in ordine ai temi sopra esposti.

In occasione del Safer Internet day, questa istituzione scolastica promuoverà, inoltre, in

collaborazione col Piano Sociale di Zona, una campagna di informazione, destinata alle famiglie, a

cura delle dott.sse M. Citro e T. Granito, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche

per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Gli incontri previsti sono i seguenti:

POSITANO, Auditorium

Giovedì, 8 febbraio 2018, ore 15.30

PRAIANO, Centro Culturale “A. Pane”

Giovedì, 22 febbraio 2018, ore 15.30.

I genitori della scuola primaria e secondaria di I grado sono vivamente invitati alla partecipazione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Stefania Astarita