Napoli. Vomero. Mook’s Mondadori. Toni Iavarone con due libri. Modera Bruno Pezzella.

🔊 Ascolta questo articolo

Articolo di Maurizio Vitiello – Toni Iavarone con due libri alla Mook’s Mondadori, al Vomero.

Per il ciclo di incontri ASSOLI, mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 17,30, alla libreria Mook’s Mondadori, in Piazza Vanvitelli, Bruno Pezzella sarà in compagnia di Toni Iavarone, che parlerà dei suoi due libri ACHILLE LAURO il comandante tradito (scritto a quattro mani con Corrado Ferlaino, presidente del Napoli dei due scudetti) e IL RAPIMENTO DEL CAMPIONE, un thriller fantacalcistico – entrambi per i tipi di Minerva Editore, Bologna – e della sua lunga carriera di cronista inviato e speciale ai tempi di Maradona, e alle Olimpiadi di Atlanta, di capo dei servizi sportivi del quotidiano il Mattino e di tanto altro.

Da non perdere, quindi.

Maurizio Vitiello