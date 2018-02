Vico Equense. Finalmente si arriva ad un’ultima data: martedì e mercoledì prossimo si asfalterà sulla Raffaele Bosco

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense. Finalmente si arriva ad un’ultima data: martedì e mercoledì prossimo si asfalterà l’inizio della via Raffaele Bosco.

Era stato deciso per i primi due giorni di febbraio (1-2), poi fu tutto rinviato a data da destinarsi, per “cattive condizioni meteo”. Ne avevo parlato QUA e QUA.

Si tratta del tratto iniziale, lato “circolare sinistra”, di questa lunghissima strada che collega la quasi totalità delle frazioni. Gli interventi su questo tratto iniziale della via Raffaele Bosco dall’incrocio del “canale” fino allo svincolo per il Palazzetto dello Sport, via Madonnelle, altezza supermercato Conad, erano stati eseguiti da più ditte diverse per conto di Enel, fornitore di energia elettrica, Napoletana Gas, fornitore di Gas Metano e GORI, fornitore di risorse idriche.

I lavori infatti saranno eseguiti dall’ultima azienda che ha effettuato lavori, la GORI. Si arriva quindi a conclusione questa lunga telenovela. Per questo il comandante della Polizia Municipale Ferdinando De Martino ha ri-ordinato la chiusura in via Raffaele Bosco nel tratto interessato dai lavori, tra l’incrocio di via Nicotera e l’incrocio di via Maddonnelle, nei giorni martedì e mercoledì 06 e 07 Febbraio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 17.30, il Divieto di Transito ed il Divieto di Sosta, con Rimozione Forzata. I lavori saranno eseguiti dalla “Società Cooperativa Edil Zapa” di Quarto (NA).

Si spera che questi lavori vengano finalmente effettuati senza più rimandarli in continuazione, poiché questa strada era inventata un campo minato tra buche, voragini, rappezzamenti di ogni tipo con ruote ed ammortizzatori saltati delle povere auto e motocicli che ogni giorno transitano su questa arteria.