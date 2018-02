🔊 Ascolta questo articolo

Sotto aggiornamenti con VIDEO di Positanonews sul posto . Sulmona abbraccia il Vescovo Michele Fusco. In tanti da Amalfi e Positano FOTO DIRETTA

Questa mattina Michele Fusco ha ricevuto anche l’abbraccio della famiglia, in tanti dalla Costiera amalfitana. In mattinata ha celebrato messa in carcere ed ha pranzato alla mensa della Charitas come primo atto del suo Ministero in Abruzzo e Molise . Oggi domenica alle 16,30 prenderà il canonico possesso della Chiesa diocesana con la Santa Messa solenne nella Basilica Cattedrale di San Panfilo.

Il nuovo presule riceverà il pastorale dal Nunzio Apostolico in Italia Emil Paul e comincerà il suo ministero episcopale incontrando i degenti della mensa Caritas Diocesana e i detenuti della Casa di Reclusione. Alla celebrazione nel Duomo di Sulmona prenderanno parte i vescovi della regione ecclesiastica abruzzese-molisana.

Al momento della distribuzione della comunione, il ministro incaricato si recherà all’interno della struttura per i fedeli che desiderano comunicarsi.

Infine chi vorrà seguire da casa la celebrazione potrà sintonizzarsi sul canale digitale 18, dal quale sarà trasmessa la diretta dall’emittente locale OndaTv, in streaming dall’indirizzo www.ondatv.tv o sulla pagina Facebook di OndaTv. E sulla pagina facebook di Positanonews che potete trovare anche su www.positanonews.it