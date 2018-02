Sorrento situazione della Caremar, disoccupati anche se il Tribunale ci da ragione

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento / Penisola Sorrentina Napoli e Campania. Riceviamo e pubblichiamo : salve sono un marittimo della caremar che sono 27 anni che lavoro con la caremar.ma nel 2015 la regione campania fa il passaggio ha un gruppo privato(snav e medamar rifin)e io gia avevo un contratto stabilizzato.ma la nuovi proprietari volevano cambiare il tipo di contratto.e io un gruppo di colleghi abbiamo detto no.e ci siamo trovati disoccupati.e abbiamo dovuto affrontare una causa di lavoro che il giudice del tribunale di napoli ci ha dato ragione.ma anche con una sentenza favorevole ci troviamo a casa in disoccupazione. neanche la regione campania e ne la capitaneria di napoli ci aiutano.poi la regione campania nella persona di Vincenzo de luca .appena entra in regione campania firma il passaggio senza vedere che manca la cosa più importatane.il rispetto del posto di lavoro che ogni uno di noi ha dato per anni.manca nello passaggio non si parla del personale.come avessero solo le navi.