Sorrento col Cervinara per il primato, Positano a Faiano sfida salvezza. Amalfi Eclanese, Sant’Agnello sprofonda

Occhi puntati oggi sul Campo Italia, dopo anni di abisso i rosso neri ritornano a comandare grazie al mister Antonio Guarracino, ma la sfida non sarà facile, bisognerà mantenere alta la tensione e vedere se gli entusiasmi di questi giorni non abbiano penalizzato la squadra leader della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana. Sorrento oggi si sfida col Cervinara per il primato, mentre l’ Agropoli nel Cilento se la vede in casa con il Nola, si avvicina pericoloso il Virtus Avellino che ha travolto il Sant’Agnello per 5 a 0, la squadra di Negri è sempre più a fondo. Il San Vito Positano se la vede col Faiano a Pontecagnano Salerno, qui per mister Attanasio è imperativo vincere, una sfida salvezza cruciale visto che entrambe le squadre sono in fondo classifica e che il San Vito , se si eccettua la vittoria col derby proprio col Sorrento dove le motivazioni erano altissime, è da cinque mesi che non vince. Il Costa d’ Amalfi se la vede con l’ Eclanese, un campionato da fondo classifica, dalla quale non è mai uscita, quella della compagine di De Riso, che , salvo Marino, il toro di Praiano, non ha eccelso in maniera particolare.