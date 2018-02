Giorgina sarà seppellita, le autorità si scuotono

🔊 Ascolta questo articolo

SALERNO – Un anno intero di oblio. Dimenticata in una cella frigorifera dell’ospedale Ruggi d’Aragona, Poi, dal momento in cui la sua storia di abbandono è emersa, sono bastate poche ore per comprendere in quale maglia della rete burocratica fosse finita la vicenda della signora Giorgina Ciscot e per sbrogliare – finalmente – quel nodo che impediva la sua degna sepoltura. La signore è morta quasi a 90 anni, il 19 gennaio del 2017. Era nata il 25 aprile del 1928 a Trieste, da dove era fuggita dopo la seconda guerra mondiale. Si era stabilita a Salerno dove trovò accoglienza come rifugiata e, da anziana, viveva sola in una casa popolare in via Picarelli dove ogni tanto arrivava una signora per darle una mano con le faccende domestiche e con i pasti quotidiani. Una vita semplice, condotta con il garbo e il piglio di chi arriva dal Nord, dalla guerra e dalla frontiera. Il decesso, secondo quanto appurarono i modici, era avvenuto per cause naturali e la polizia si mise subito in moto con le indagini per cercare se ci fosse qualche parerne o chiunque avesse un legame con lei al quale comunicare la notizia e al quale affidare i beni della signora. Le indagini portarono a un nulla di fatto, secondo i riscontri della polizia non c’è proprio più nessuno che conservi la sua memoria o che abbia una qualche, anche lontana, parentela. La signora era stata sposata non si sa per quanti anni, ma era rimasta vedova. Lei e il marito non ebbero figli e l’unica parente che è emerso avesse la signora Giorgina, era una sorella, forse rimasta a Trieste, morta anche lei. Anche i vicini di casa provarono a cercare informazioni sul suo passato, ma eccetto la signora che le dava una mano con le faccende domestiche, non c’era traccia di altre presenze nella sua vita. Il tempo, poi, è passato, quei pochi che la conoscevano si sono dimenticati della vecchina di origini triestine e nessuno si è mai più domandato quale destino avesse avuto la sua salma che, invece, è rimasta abbandonata all’obitorio. Senza che nessuno si preoccupasse di renderle un ultimo segno di rispetto e di pietà umana, come è prescritto che accada in particolar modo in casi in cui il defunto sia particolarmente indigente, oppure solo al mondo, o, ancora, non identificabile. La signora Giorgina, però, non resterà lì ancora per molto, perché il direttore generale, Giuseppe Longo ha sollecitato nuovamente tutti gli organi competenti e, entro la prossima settimana. sarà tumulata con l’intervento dell’Azienda ospedaliera, del Comune e della Prefettura. Dalla direzione generale del Ruggi, inoltre, precisano che tutti gli adempimenti erano stati compiuti e tutte le componenti hanno fatto il loro percorso.

Eleonora Tedesco LA CITTA