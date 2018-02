Piano di Sorrento perdita d’acqua a Mortora , interviene il sindaco per la GORI

🔊 Ascolta questo articolo

Avviso Prevenzione e Sicurezza ci dice Peppe Coppola a Piano di Sorrento.

Massima Attenzione Pericolo specialmente per moto e scooter per una grande perdita d’Acqua da stamattina alle 8.00 sul tratto in discesa Mortora S. Liborio direzione Corso Italia. In serata il sindaco Vincenzo Iaccarino personalmente si è incaricato di chiamare la GORI che non è intervenuta.