🔊 Ascolta questo articolo

Trail Campania presentato a Vico Equense, condanna di Buonocore e Guida per gli incendi VIDEO DIRETTA . Un momento di condanna per gli incendi che hanno devastato i Monti Lattari del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, condiviso dall’assessore all’ambiente del Comune di Positano Giuseppe Guida, ma anche da altri amministratori che in Costiera amalfitana, e sul Vesuvio, hanno vissuto un’estate terribile, tanti gli amministratori e gli appassionati, ripresi dai nostri video, i complimenti a Volpe e all’organizzazione, poi la presentazione degli affascinanti percorsi dei Trail da Positano a Praiano, Ravello e Amalfi tutti seguiti in esclusiva da Positanonews , l’unica testata giornalistica presente che ha fatto una diretta sulla sua pagina facebook