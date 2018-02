Tweet on Twitter

Presentato a Vico Equense il Rupert Trail. Raffaella Gambardella “Una corsa che Amalfi ha nel cuore”. Durante la presentazione del Trail Campania, condotta con grande bravura e professionalità da Raffaella Gambardella, un momento emozionante è stato quello della presentazione del Rupert Trail “Sono amalfitana e vorrei sottolineare come questa corsa Amalfi ce l’ha nel cuore, molte corse sono dedicate a cose, questa forse è l’unica dedicata a una persona.. una persona speciale”. Dopo una “maratona” di interventi da Ravello a Positano, al Vesuvio fino al Sannio, alla presenza di un folto uditorio con le rappresentanze politiche che potrete vedere nei video in diretta fatti da Positanonews sulla propria pagina Facebook, è stata la volta di Amalfi con Giovanni Torre che poi ha spiegato tecnicamente il percorso come potrete vedere nel video.