Meningite, secondo caso in una settimana a Castellammare. Colpito ragazzo di 16 anni

Meningite, secondo caso in una settimana a Castellammare di Stabia . Colpito ragazzo di 16 anni E’ arrivato al Pronto soccorso questa notte. Febbre alta, brividi e un fortissimo mal di testa. Segnali che hanno subito allertato i medici del San Leonardo. Il ragazzo di sedici anni, ricoverato d’urgenza, aveva tutti i sintomi della meningite. Un sospetto che nella mattinata si è trasformato in una diagnosi. Il giovane paziente, arrivato da Scanzano, è stato trasferio a Napoli al Cotugno dove sta ricevendo tutte le cure del caso e non si trova in condizioni critiche. Forti tensioni per molte ore all’interno della struttura sanitaria stabiese, mentre la famiglia legata da rapporti di parentela alla criminalità organizzata, attendeva con ansia risposte alle condizioni di salute del ragazzo. Stabilita la cura, è scattata la profilassi prevista dal Ministero della sanità sia sul personale dell’ospedale che sui parenti. Sono adesso i medici del Cotugno ad assistere il ragazzo mettendolo al riparo dai rischi e complicazioni legati alla malatt