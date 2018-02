Via Porto cambia veste

🔊 Ascolta questo articolo

Appena arrivati sulla soglia del ristorante -che guarda al Porto di Salerno- c’è qualcosa di diverso, anzi di nuovo. Ecco, subito l’attenzione viene catturata dal logo, nuovo di zecca, che raffigura una bandiera nautica stilizzata, la quale -con mirabile stratagemma grafico- guardata in verticale fa pensare ad una lingua (di terra che s’insinua nel mare di gusto di convivialità). Senza dimenticare che -guardata con occhi sognanti- la stessa evoca le onde del mare. Le novità non si fermano qui.

Sulla sinistra della porta d’ingresso c’è uno scenario inedito: una vivace locandina colorata invita agli eventi di febbraio. In ognuno dei quali un tema gastronomico si sposa con performance dal genere di volta in volta diverso. Si va dalla cena spettacolo alla degustazione di vini alla romantica atmosfera per la serata di S.Valentino.

Accoglie l’ospite sin dalla vetrata d’ingresso il nuovo logo, sotto il quale la vecchia denominazione”gastronomia e cucina” è stata sostituita da un più seducente “CucinaeShop”. Queste nuove attrattive ci sono state svelate direttamente proprio dalla mente che le ha ideate e realizzate. Mi riferisco al vero deus ex machina, Mario Salvati ovvero il giovane ingegnere edile che ha dato vita all’intero progetto Via Porto. Questo si dipana nel percorso di ricerca gastronomica fino allo studio dell’ambiente in ogni suo particolare, passando per l’aria di raffinata e familiare accoglienza che ti avvolge già da quando entri. Questo però non avrebbe potuto esistere senza la competente figura della gioiosa Rossella che sovrintende a tutto ciò che è Via Porto. Sorella di Mario, Rossella è colei che col suo dolce sorriso accompagna gli avventori in tutto il loro percorso di gusto facendoli sentire sempre come a casa. Ma chi prepara tutte le delizie via via snocciolate sui tavoli? Il sapiente chef Carlo Libano, affiancato per la zona dessert dal giovane ma non meno sorprendente Lorenzo Sica.

Marilina de Stefano