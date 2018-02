Sorrento, lavori urgenti per dissesto stradale: chiusure in via Rivezzoli, Campitiello e Sant’Angelo

🔊 Ascolta questo articolo

Lavori a Sorrento al manto stradale. In particolare parliamo di via Rivezzoli, via Campitiello e via Sant’Angelo, dove il Comune ha deciso di eseguire urgenti lavori per la riparazione ed il ripristino di dissesti stradali. Per eseguire gli stessi è stato necessario dover predisporre un altro piano di traffico. Ecco nel dettaglio.

Dal 5 al 17 febbraio 2018, la chiusura al traffico veicolare di via Campitiello (tratto finale), via

Sant’Angelo e via Rivezzoli, limitatamente ai tratti di strada man mano interessati dai lavori. La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo quanto previsto dagli articoli del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, richiamati in premessa, e mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.

Alla ditta è fatto obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose, in quanto unica responsabile, sollevando il comune di Sorrento, da qualsiasi controversia anche giudiziaria; di garantire il transito pedonale ai residenti e la sicurezza al passaggio degli stessi, eventualmente anche individuando un percorso pedonale alternativo; di garantire il passaggio ai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza.