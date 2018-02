Piano di Sorrento cani e cavalli rischiano lo sfratto con CRE e Canis Sapiens. Pensate alla Carlo Amalfi

🔊 Ascolta questo articolo

Piano di Sorrento cani e cavalli rischiano lo sfratto, dal Comune problemi a CRE e Canis Sapiens. L’amministrazione di Vincenzo Iaccarino è alle prese con due grane ereditate sicuramente da amministrazioni precedenti e costretto dai funzionari, che alla fine sono loro che determinano certe scelte, , ma che ora vorrebbe affrontare. Le convenzioni a Pozzo Piano con l’associazione “Canis Sapiens”, un’associazione che si occupa meritoriamente di addestramento dei cani, e la “CRE” ai Colli di San Pietro, che fa delle straordinarie attività per la riabilitazione equestre con i bambini disabili. Insomma entrambe situazioni precarie , con situazioni di convenzioni scadute e non rinnovabili, vicende di irregolarità, per le quali ora vengono i nodi al pettine. Ma noi di Positanonews siamo per una soluzione che tenga conto del ruolo che hanno queste due associazioni, il Comune di Piano se proprio vuole fare casa risolva la vicenda della scuola Carlo Amalfi. Uno spazio del genere se messo almeno in condizioni di essere affittato o venduto avrebbe fatto tornare tanti bei soldini nelle casse comunali, oppure fatelo li il centro sportivo, demoliamola come invoca qualche deficiente, invece di tenere una struttura senza utilizzarla, che degrada continuamente, e quindi con costi per il deperimento di tutto e con danni alle casse per mancati ricavi, con oneri alla collettività, perchè il degrado lo paga il cittadino. Noi siamo per il CRE e Canis Sapiens, lasciateli li dove sono.